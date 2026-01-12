El C.D. Golmayo Camaretas femenino vuelve del parón para afianzar su subcampeonato en regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las del Camaretas quieren seguir sumando de 3 en 3 tras el parón navideño para seguir haciendo historia, esta vez en regional. Juegan el domingo a las 12:30h frente al C.D. San Pedro de Burgos.

Las balagueras, en su primer año en esta categoría (y tan solo el tercero desde su creación), tiene unos números impresionantes: son segundas en Doble G con una ventaja de 8 puntos a las terceras. Incluso, las primeras clasificadas no lo tuvieron fácil en su último encuentro ya que ganaron en el minuto 93, siendo las únicas en poder plantar cara ya que, el Burgos I.F.A ha realizado fichajes de jugadoras recién acensuadas a Tercerna Nacional con su antiguo club, Capiscol C.F, tras su consecución de la liga Gonalpi.

Aún así el club siempre ha declarado que “no está todo hecho” puesto que, todos los equipos femeninos de la provincia tienen corta plantilla y, eso más las lesiones, pasan factura y se pueden perder puntos”. Pese a ello, están contentos con el crecimiento y con el gran rendimiento de las jugadoras, no sólo por la temporada si no por lo que se genera en la grada puesto que cada vez son más las chicas y niñas que están interesadas en formar parte del C.D. Golmayo Camaretas y que, como desean, cada vez sea más y dar un salto.

La actitud, juego y números ilusionan pero, siempre han dicho que el objetivo no es ni ascender ni estar arriba, sino ir sumando efectivos y medios para ampliar plantilla e ir elevando el nivel competitivo. Desde que tenían planeado estar en esta categoría, tenían convicción de no estar en los puestos de abajo pero, su propósito principal es de aprendizaje y de estructura para ser cada temporada más y mejores.