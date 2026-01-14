Ya es oficial: el central Danese, primera baja del Numancia en el mercado de invierno

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia empieza a moverse en el mercado de invierno de cara a reforzar el equipo tras su irregular primera vuelta y los cambios empiezan en el capítulo de salidas. El central italiano Fabrizio Danese deja el equipo rojillo justo un año después de su llegada, en el mercado invernal de la pasada temporada. El club ha hecho oficial la baja de Danese a través de sus redes sociales.

"Fabrizio Danese y el C. D. Numancia separan sus caminos", explicaba el Club explicando que "el jugador del primer equipo causa baja tras llegar a un acuerdo con el club". "Desde el Numancia queremos agradecer a Danese su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la disciplina numantina, deseándole los mejores éxitos en su futuro, tanto a nivel deportivo como personal", señala el Club en la despedida del italiano.

La salida de Danese no será la única en el Numancia en este mercado de inverno en su intento para revertir la situación del equipo de Ángel Rodríguez que marcha octavo en el Grupo I de la 2º RFEF, fuera incluso de los puestos de eliminatorias por el ascenso y muy lejos de la primera plaza que otorga el ascenso directo.