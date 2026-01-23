Aplazado el partido del San José por la "imposibilidad de viajar" de la Cebrereña debido a la nieve

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El temporal de nieve ya está dejando los primeros partidos aplazados en el fútbol soriano para este fin de semana y uno que no se jugará será el que debían disputar este sábado el San José y la Cebrereña a partir de las 15.30 horas en el campo San Juan de Garray. El enfrentamiento correspondiente a la jornada 17 de la Primera Regional de Aficionados ha quedado aplazado por la "imposibilidad de viajar" del equipo abulense.

La suspensión del encuentro ya quedaba reflejada en la página web de la Federación de Castilla y León de fútbol y ahora ambos clubes deberán buscar una fecha para la celebración del encuentro.

Con respecto a los otros conjuntos sorianos de la Regional, la Territorial no ha informado de aplazamiento y en principio se jugarán según el horario previsto. Calasanz, Golmayo Camaretas y Sporting Uxama siguen teniendo programados sus encuentros.

El Villarcayo Nela medirá el momento de un Calasanz que desde las 16.15 horas de este sábado tiene un desplazamiento comprometido para afianzarse en la primera posición de la clasificación. Los de Fran Valero ya sólo piensa en el ascenso directo, aunque bien es cierto que la segunda vuelta no ha hecho nada más que empezar y los capitalinos para nada deben bajar la guardia. Una victoria en Villarcayo, un escenario siempre exigente para los conjuntos que los visitan supondría un buen empujón de cara al objetivo de estar la próxima temporada en Tercera Federación. Pero este Calasanz quiere ir paso a paso y para nada va a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.

El Golmayo Camaretas jugará en la matinal del domingo, a partir de las 12.00 horas, visitará al Villamuriel. Los balagueros necesitan seguir alimentando su casillero de puntos porque todavía queda mucha Liga y la zona de descenso no está demasiado lejana. En la temporada de su debut en Regional no se le puede pedir más a este Golmayo Camaretas que sólo suspira por la permanencia.

Una salvación complicada para el Sporting Uxama que el domingo desde las 16.15 horas recibe la visita del Capiscol, un rival también tiene cuesta arriba la continuidad en Regional.