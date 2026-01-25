El Campeonato de España de campo a través se completa con otras seis medallas para Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León sumó seis medallas más en el Nacional de campo a través celebrado este fin de semana en Almodóvar del Río (Córdoba). A las tres medallas de bronce conseguidas en el CESA sub-16 y syb-18 (más el oro y el bronce del atletismo inclusivo) conseguidas en la jornada de sábado, se unió este domingo un total de seis metales más. Oro individual para María Viciosa y Rubén Leonardo en sub-23, plata por equipos femeninos en esa misma categoría, segundo puesto también para Dani Arce en absoluto masculino, bronce para Claudia Corral en la carrera senior femenina y tercer puesto para los chicos de Castilla y León en la carrera senior masculina. Además, otras tres selecciones se quedaron a las puertas del podio, con el cuarto puesto para el relevo mixto, del sub-20 masculino y el sub-23 masculino. La actuación regional se completó con la sexta posición de las chicas senior y la séptima plaza del absoluto femenino.

Buen balance en una jornada marcada por la lluvia caída durante todo el fin de semana en la localidad andaluza, y que convirtió el Nacional en una auténtica prueba de resistencia. Si el sábado el circuito ya se puso complicado, pero la lluvia respetó, el domingo la situación se hizo aún más complicada si cabe. Las tormentas qie cayeron de madrugada y el paso de los corredores en las diferentes pruebas, hicieron de la jornada una autentica demostración de pundonor, pero también de equilibrio por parte de los corredores.

Comenzando por el final, la categoría senior dio tres medallas muy importantes a la delegación regional, con una distancia a completar de 8.741 metros. El burgalés Dani Arce demostró su calidad y compromiso con la camiseta de Castilla y León, y peleó por subirse al podio a pesar de no ser su especialidad y de lo complicado del circuito. Protagonizó una bonita batalla con el navarro Nassin Hassaous y el andaluz Zakaria Boufaliat hasta el ecuador de la prueba y luego supo rehacerse para llevarse la medalla de plata, con un tiempo de 28:59, sólo peor que los 28:23 de Hassaous y por delante de Boufaliat (29:04).

Además, el decimotercer puesto de Vicente Viciosa (30:22) y el 36º de Reilly Bloomer (31:36), le dieron al equipo masculino una medalla de bronce con sabor a gloria. No en vano la delegación regional solo pudo presentar en esta edición a cuatro corredores, por los cinco inicialmente previstos, con Rubén Álvarez (66º, 33:05) completando el cuarteto. El título fue para Castilla La Mancha (26 puntos), seguido de Cataluña (40) y Castilla y León (51).

También mostró su enorme calidad la segoviana Claudia Corral. La baja de última hora de Angela Viciosa había provocado cierta de decepción en el seno de la expedición, pero Claudia demostró que ella también quería volver a subir al podio.

Durante muchos kilómetros mandó en cabeza de carrera y luego supo guardar fuerzas para llevarse el bronce, cuando se marcharon unos metros la asturiana Isabel Barreiro (34:17) y la balear Andrea Romero (34:20). Por equipos, Castilla y León fue séptima con 63 puntos.

La otra triple alegría de la jornada llegaba en la categoría sub-23, sobre una distancia de 6.981 metros. Los vallisoletanos María Viciosa y Rubén Leonardo se colgaron sendas medallas de oro, en una carrera que supieron controlar de principio a fin. La pequeña de la saga estrenó categoría por la puerta grande, sabiendo mantenerse en el grupo cabecero y esperando su momento para irse en solitario para ganar con un tiempo de 27:12.

Además, durante unos minutos se soñó con el doblete individual y por equipos, pero una reclamación atendida de Cataluña dejó a Castilla y León con un no menos brillante segundo puesto. El equipo catalán se llevó el triunfo (24 puntos), por los 26 de Castilla y León y los 28 de Madrid. Todo en un puño y que se resolvió con la ayuda de Inés Herault (12º, 28:59), de Leyre Campo (13º, 29:08), de Elena Rosat (36º, 31:13) y de Laura Fernández (39º, 31:34).

Y en el caso de los chicos pasó algo pareció. Por unos minutos se soñó con el bronce, pero al final el equipo sub-23 masculino se tuvo que conformar con la cuarta plaza. En lo que no hubo discusión fue en el triunfo de Rubén Leonardo. Al igual que María, el vallisoletano dio sensación de control de la prueba, a pesar de la dureza del recorrido, y a falta de una vuelta se marchó en solitario camino de la meta (23:14).

En el relevo mixto, durante muchos kilómetros Castilla y León estuvo en el podio. En una pelea muy igualada, el cuarteto regional con Pablo Sanz, Carla Jiménez y Diego Jiménez y Sandra San Miguel estuvo en la cabeza de la prueba, pero al final se tuvo que conformar con el cuarto puesto con un tiempo de 24:52. Ganó de nuevo Aragón, con 24:06, por delante de Cataluña (24:36) y Valencia (24:47).

En la categoría sub-20 la jornada comenzó con una amarga cuarta posición del equipo masculino y con la sexta posición del femenino. Alvaro González fue cuarto (17:28) y Beltrán Flores terminó sext (17:32), lo que invitaba a soñar. Pero el puesto 16º de Kuma Samuel Barrios (17:59), el 34º de un Alejandro Domínguez (18:44) -al que pisaron en carrera-, y el 47º de Soufien Isam (19:12) no dieron los puntos necesarios para retener el bronce. Ganó Cataluña (15), seguido de Madrid (21), Galicia (22) y Castilla y León (26).