Un Moreno Sáez Sporting plagado de los menos habituales derrota por 3-0 al Chamartín Vergara de Madrid

El Moreno Sáez Sporting consiguió este sábado -por 3-0 ante el Chamartín Vergara de Madrid- su duodécimo triunfo de la temporada y se consolida como el claro líder del Grupo A de la Primera División Masculina y el gran favorito para disputar, a finales del próximo mes de abril, la Fase de Ascenso a Superliga 2. La escuadra dirigida por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa sólo ha perdido dos partidos en todo el curso (2-3 en casa frente al Jatorkide de Vitoria y 3-2 en el feudo del CyL Palencia 2026). Desde este último tropiezo, el Moreno Sáez Sporting encadena cuatro victorias y ha ganado en tres mangas los dos últimos partidos que ha disputado en el Polideportivo de Los Pajaritos. El sábado firmó unos claros parciales (25-19, 25-23 y 25-18) en un choque que sirvió para que tuvieran su oportunidad los menos habituales.

Son 37 los puntos que suma ya el Moreno Sáez Sporting, que aventaja en cinco al CyL Palencia 2026 y en once al Club Voleibol Oviedo. Los asturianos descansaron en la decimocuarta jornada y el primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo le rendirá visita el próximo domingo, a las 12:15 horas, al Club Voleibol Coslada de Madrid, situado en la décima plaza de la clasificación. Álvaro Hernández insiste siempre en la importancia que los menos habituales tienen en la trayectoria que su equipo está describiendo en la presente campaña. El Moreno Sáez Sporting acabó el choque frente al Chamartín Vergara con Fernando Soria y Raúl Pascual como receptores y pocos puntos antes había vuelto al banquillo Mateo Sanjuán, después de sustituir en defensa a Fernando Ormazábal.

Soria, el capitán del Moreno Sáez Sporting, ha alcanzado ya los 47 años y Sanjuán sólo tiene 16 y jugaba la pasada temporada en el Campeonato Regional de Edad Cadete. Ambos son un claro ejemplo de la filosofía de un equipo que compitió las dos últimas temporadas en Superliga 2. A su presencia en la pista se unió la del líbero Pablo Blanco, al que Hernández le permitió gozar de continuidad -tanto en recepción como en defensa- durante gran parte del choque. Los sorianos no se mostraron tan intensos como en su anterior partido como locales y se contagiaron en algunas fases del ritmo de su rival. El Moreno Sáez Sporting volvió a demostrar un oficio superior al del Chamartín Vergara en los momentos más igualados de cada manga.