Enzo Jiménez, en la concentración del Grupo de Trabajo juvenil masculino de la Federación Española

El Centro Nacional de Golf (Madrid) acogió este fin de semana, días 23, 24 y 25 de enero, la primera concentración de 2026 del Grupo de Trabajo Masculino del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf. Trece golfistas, entre ellos Enzo Jiménez, del Club de Golf Soria, participaron de un encuentro planificado para continuar con la preparación de los retos para esta temporada.

Además de Enzo Jiménez, fueron convocados los aragoneses Mario Enguita, Bruno Lázaro y Nicolás González, los andaluces Manuel Martín, Martín Cervera, Oliver de Wint y Pedro Tineo, el gallego Jorge de la Riva, el catalán Álvaro González, el vasco Julen Ortiz, el valenciano Graciliano Ballesteros y el madrileño Sergio Vargas.

Todos ellos trabajaron bajo las órdenes de los técnicos Kiko Luna, Felipe Rodríguez, Toni Planells y Borja Nieto, del preparador físico Francis Iguacel, del psicólogo deportivo Óscar del Río y del fisioterapeuta José Mata. La presidenta y el director deportivo de la RFEG, Xisca Negre y Juan José Grañeda, estuvieron al frente de la concentración. Los jugadores alternaron el trabajo específico en las diferentes facetas del juego con salidas al campo y con periodos para el estudio.