Los benjamines del Sporting Río Duero buscan este sábado su primer triunfo ante el Club Voleibol Burgos

Un total de ocho equipos del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria disputarán partidos oficiales este fin de semana. Entre ellos se encuentra el conjunto benjamín del Sporting Río Duero, que recibirá, en la cuarta jornada del Campeonato Regional de Edad Alevín, al Club Voleibol Burgos. Este choque se jugará el sábado, a las 17:00 horas, en el Polideportivo del Colegio Las Pedrizas. El Sporting Río Duero está formado por siete benjamines (nacidos en 2016 y 2017) y dos prebenjamines (2018) y, como era el único equipo de Castilla y León de la categoría, fue inscrito en el Campeonato Regional de Edad Alevín (nacidos en 2014 y 2015). Los sorianos rozaron la victoria ante el Muralla de Ávila (2-1) y frente al VCV Duero (1-2) y perdieron por 2-0 ante el Sporting Río Duero A, cuarto en la Copa de España celebrada en Valladolid.

Este último equipo ha ganado sus tres partidos por 2-0 y se medirá al Club Voleibol Burgos en un choque que comenzará una hora antes en el mismo escenario. También a las 16:00 horas, pero en el Polideportivo San Andrés, los cadetes del Sporting Río Duero jugarán ante idéntico rival. El cuarto partido del día entre sorianos y burgaleses será el de la categoría infantil, previsto para las 18:45 horas. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A -líderes, en solitario, de la Liga Oro, con ocho victorias por 3-0 en otros tantos partidos- juegan el domingo, a las 12:00 horas, en Los Pajaritos, ante el Liceo Castilla Maristas A de Burgos. También en sesión matinal entrarán en liza el domingo -frente a idénticos rivales burgaleses- las cadetes del Sporting Santo Domingo A y las infantiles del Hospital Latorre B y del Hospital Latorre C.

El pasado fin de semana sumaron su octavo triunfo por 3-0 -en esta ocasión en el feudo del Río Duero A- las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, que lograron, a finales del pasado mes de diciembre, un meritorio cuarto puesto en la Copa de España y que aspiran a clasificarse para el Campeonato de España. La otra alegría la depararon las alevines del Sporting Santo Domingo D, que compiten en la Liga Plata y que conquistaron (por 2-1 ante el Muralla de Ávila) su segundo triunfo de la temporada. El primero (2-0 contra el Voleibol Venta de Baños B) lo habían logrado las sorianas en la primera de las concentraciones del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino. El Sporting Santo Domingo D ocupa la sexta plaza en la tabla clasificatoria.