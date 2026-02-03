BTT Urbión 2026: éxito rotundo con 600 dorsales agotados en tiempo récord

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La organización de la BTT Urbión ha vuelto a demostrar el imán que supone el monte soriano para los amantes del ciclismo de montaña. En apenas unas horas tras la apertura oficial de inscripciones, los 600 dorsales disponibles para la edición 2026 se han agotado por completo, consolidando la prueba como una de las citas imprescindibles del calendario nacional.

Este hito llega en un año muy especial, bajo el lema BTT Urbión: 'Cinco años de leyenda'. La competición celebra su quinto aniversario reafirmando su identidad: un recorrido técnico, exigente y de una belleza paisajística inigualable entre los Picos de Urbión y la Sierra de la Demanda.

La rapidez con la que se han completado las plazas refleja la fidelidad de los corredores y el prestigio que la prueba ha ganado desde su nacimiento. “Sabíamos que la expectación era alta, pero agotar 750 plazas en tan pocas horas nos motiva a seguir trabajando para que esta ‘leyenda’ de cinco años sea una experiencia inolvidable para todos”.

Cantera y futuro: Inscripciones abiertas para el BTT Dental Sainz Kids

Aunque la prueba de adultos ha colgado el cartel de “Completo”, el ciclismo en Urbión no se detiene. La organización recuerda que todavía se encuentran abiertas las inscripciones para el BTT Dental Sainz Kids.

Esta modalidad está diseñada para fomentar la pasión por el deporte entre los más pequeños, permitiendo que las futuras leyendas del BTT disfruten de un entorno seguro y divertido diseñado a su medida. La participación de la cantera es un pilar fundamental para el evento, asegurando que el espíritu de la BTT Urbión perdure en las próximas generaciones.