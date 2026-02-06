Inundaciones en Soria: la crecida del Duero y el Tera anega el campo de fútbol de Garray

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El campo de fútbol de San Juan, en Garray, se encuentra inundado por la crecida de los ríos Duero y Tera y ello imposibilita que el San José pueda disputar allí su encuentro de la jornada de la Primera División Regional de Aficionados ante el Venta de Baños, un choque previsto para las 15.45 horas de este sábado. El campo, cercano al cauce del río, comenzó a inundarse con la crecida del Tera hasta quedar convertido este viernes en una auténtica piscina con olas, lo que hace imposible su uso. Además, la situación no parece que vaya a mejorar de forma inmediata: la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, mantiene aviso hidrológico amarillo en los ríos citados, a su paso por Garray y Tardesillas.

Así las cosas, desde el San José se estaba buscando la opción de jugar el encuentro ante los palentinos en otro escenario del fútbol soriano. Y es que el club no quiere tener que aplazar otro partido teniendo en cuenta lo apretado del calendario. Finalmente se jugará en el campo del San Andrés de la capital soriana a la hora fijada inicialmente.

El San José, que el pasado fin de semana asaltaba el difícil campo del Briviesca con una goleada, tiene el objetivo de seguir sumando de tres en tres para mantener todas sus opciones intactas de jugar la promoción de ascenso. Los de Carlos Carramiñana no deberían tener problemas para superar a un equipo que está instalado en la zona baja de la clasificación.