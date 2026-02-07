El Calasanz mantiene el liderato al empatar en Turégano con un gol de Madrigal (1-1)

Alberto Plaza, uno de los refuerzos del Calasanz en las últimas semanas, en el derbi ante el San José.Mario Tejedor

Turégano CF: Pablo; David, Ángel (Rogero, 63´), Carlos, Sergio (Borja, 80´), Miguel, Joaquín (Cotrina, 80´), Diego (Alcubilla, 63´), Marcos, Hernando y De la Cruz (Javier, 53´).

CD Calasanz: Fernando; Unai (Guiller, 60´), Alejandro (Héctor, 46´), Eduardo, Asier (Lucas, 60´), Diego (Víctor, 75´), Sergio, Domingo, Alberto Plaza, Cordeiro y Edgar.

Goles: 1-0 (38´) Hernando. 1-1 (73´) Sergio Madrigal.

Árbitro: Antonio De la Iglesia Gómez. Tarjetas amarillas a Miguel. Tarjeta roja a Ibai (87´) y Cotrina (88´).

El Turégano CF y el CD Calasanz firmaron un empate a uno en un encuentro intenso y muy disputado entre dos de los equipos llamados a pelear por la parte alta de la clasificación. El conjunto local salió con ambición y llevó el peso del juego durante la primera mitad, generando varias aproximaciones de peligro. Fruto de ese dominio llegó el 1-0 en el minuto 38, cuando Hernando aprovechó una buena acción ofensiva para adelantar al Turégano antes del descanso.

Tras la reanudación, el Calasanz dio un paso al frente, ajustó su planteamiento y comenzó a encontrar espacios en campo contrario. El esfuerzo visitante tuvo premio en el minuto 73, cuando Sergio Madrigal logró el tanto del empate que devolvía la igualdad al marcador. En el tramo final, el partido se abrió y ambos conjuntos buscaron el gol de la victoria, aunque sin acierto.

Con este resultado, el Calasanz evita que el Turégano, rival directo por el liderato, le supere en la clasificación y mantiene intacta la lucha por el primer puesto.

Al Uxama le empata el colista en el minuto 90

El Sporting Uxama sumó un punto amargo en su visita al campo de Los Llanos tras empatar 2-2 ante el CD El Espinar-San Rafael, en un duelo directo entre dos equipos situados en puestos de descenso.

El partido comenzó con igualdad, aunque fue el conjunto local el que se adelantó en el marcador en el minuto 30 por medio de Juan Núñez. El Sporting Uxama reaccionó bien al gol encajado y logró igualar el choque antes del descanso gracias al tanto de Elías Molinero en el minuto 42, que devolvió la confianza al equipo visitante para poder afrontar la segunda parte.

Pocos minutos después del inicio de la segunda parte, el Sporting Uxama dio un paso al frente y consiguió ponerse por delante en el marcador en el minuto 54 con el gol de Alejandro Romero, fruto de una mayor presencia ofensiva. Sin embargo, cuando el triunfo parecía cercano, el CD El Espinar logró empatar en el minuto 90 con un tanto de David Rincón.