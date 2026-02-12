El CSB infantil masculino mejora en su juego y logra su primera victoria

Uno de los equipos del CSB durante un partido de esta temporada.Gregorio de la Iglesia Abad

La cantera del Club Soria Baloncesto afrontó el pasado fin de semana una nueva jornada de competición. En ella cabe destacar la primera victoria de la temporada del CSB Infantil masculino en un encuentro muy igualado.

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 68 - FARMACÍA SOFÍA CASTRO (6,25) 67

Primera victoria de la temporada del equipo local que refleja su resiliencia, trabajo diario, confianza, compañerismo, paciencia y sobre todo competitividad.

El partido fue un intercambio de parciales entre ambos equipos. Los locales tuvieron un gran comienzo de partido lo que les permitió ponerse por delante con varios puntos de ventaja sobre su rival, sin embargo el equipo visitante no iba a poner las cosas fáciles y poco a poco consiguieron ir recortando la ventaja del primero de cara al descanso. Un mal comienzo en el tercero, donde el equipo de Ponferrada se llegó a poner 13 puntos arriba, pudo complicar la victoria, pero una buena defensa y el acierto en momentos clave del partido dieron a los sorianos la tan buscada y peleada primera victoria final.

2ª División Masculina:

BASKET PISONES 67 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 17

Tercer partido de la segunda vuelta y de nuevo se puede ver mejoría respecto al partido de ida. Un muy mal comienzo marcado por la superioridad física del equipo local hizo que los sorianos encajasen un duro parcial en contra.

Pese a todo, supieron recomponerse en el segundo cuarto casi ganándole el parcial y compitiendo a un buen nivel tratando de tú a tú a su rival. La segunda parte del partido estuvo de nuevo marcada por el acierto del equipo local, y sólo unos destellos de los sorianos hicieron que, a diferencia del partido de ida, consiguieron llegar al final del partido con un marcador que seguía activo. Buen trabajo del equipo después de haber jugado un partido exigente previamente.

JUVENTUD ARQUIPLUS 74 - CSB CAD. FORGASA 61

Mal partido desde el inicio de los sorianos donde no supieron imponer su ritmo de correr. Aún así en los minutos finales dieron otro arreón que los puso por encima 2 puntos a falta de 3 minutos. Por desgracia volvieron los fantasmas del pasado y otra vez los errores propios involuntarios fueron aprovechados por los locales y condicionaron el partido.

BASKET PISONES 56 - CSB CAD. CODESIAN 71

Partido irregular del equipo visitante donde hubo momentos muy serios logrando un parcial de 6 - 27 para los sorianos en el segundo cuarto demostrando su gran capacidad de ataque. Sin embargo, la segunda mitad fue la cara B de la primera, donde las precipitaciones ofensivas y la relajación defensiva de los sorianos provocaron dos derrotas en los parciales del tercer y del último cuarto. Aún así la ventaja del segundo fue suficiente para que la victoria se marchase a tierras sorianas.

JUVENTUD IMESA 82 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 32

Los sorianos mostraron ante un sólido líder las carencias del equipo, pero al menos se ha conseguido el objetivo de aguantar el cierre hasta 59 segundos antes del final del partido. La gran superioridad física y el trabajo en equipo de los locales no dieron opciones a los sorianos que aún así estuvieron peleando y dando la cara hasta el final.

B PISONES AMARILLO 44 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 56

Los sorianos tuvieron un buen arranque de partido pero no fueron capaces de mantener la ventaja inicial, lo que convirtió al partido en un juego donde las defensas primaron sobre los ataques. Nuevamente la mejor gestión en los minutos finales hizo que la victoria se viniera a Soria.

Minibasket Masculino Provincial:

BASKET PISONES 30 - CSB MIN. NOVATION 40

Los sorianos jugaban fuera de casa un partido difícil pero pese a todo al final se consiguió la victoria. El partido comenzó con una buena defensa y buenos ataques de los sorianos que se mantuvieron los primeros cuartos, pero el gran acierto de los locales con los triples consiguieron disminuir la distancia e igualar mucho el marcador. En la segunda parte, los sorianos subieron la intensidad y la dureza en el juego, consiguiendo canastas fáciles en contraataque y pudiendo cerrar mejor el rebote.

2ª División Femenina:

FILIPENSES 70 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 20

Partido contra el líder en el que las chicas jugaron un primer cuarto muy bueno corriendo, peleando y cerrando el rebote, con lo que nos mantuvimos en el marcador ante un rival físicamente muy superior. Sin embargo, en el segundo cuarto la presión de las locales sacaron a las sorianas completamente del partido.

CB VILLAMURIEL 76 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 61

Mal comienzo de las sorianas en un partido de una mañana de domingo que quizás no ayudó a estar centradas y jugar más concentradas y con mejor actitud. El equipo soriano no tuvo su día, lastradas desde el inicio en la toma de decisiones concediendo pérdidas de balón no propias de este equipo, tampoco supieron presionar en ataque lo que unido a la escasa efectividad en el rebote defensivo llevó a que las locales se llevasen la victoria final.