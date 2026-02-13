La cantera del C.V. Sporting Santo Domingo se concentra en Carnaval

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo es el tercer club que más jugadores aporta a la concentración para cadetes e infantiles que la Federación de Voleibol de Castilla y León, aprovechando los días no lectivos de Carnaval, ha organizado en la localidad vallisoletana de Íscar.

Esta concentración, abierta a todo el que se quisiera inscribir y enmarcada en el Programa de Tecnificación de la Federación de Voleibol de Castilla y León, servirá para ir perfilando los combinados regionales que compitan, del 25 al 28 del mes de junio, en Ourense, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). El Sporting estará representado por diez jugadoras (cinco cadetes y otras cinco infantiles) y dos jugadores, ambos del Sporting Río Duero cadete. También se han inscrito cinco infantiles del Río Duero Sporting.

Entre las 49 cadetes (nacidas en 2010 y 2011) que se ejercitarán el sábado y el domingo figuran cinco integrantes del Sporting Santo Domingo A. Se trata de Macarena Corredor, Claudia Gómez, Maia González, Amaia Rubio y Chantal Zamora. También para el fin de semana están previstos los entrenamientos de los cadetes (19 inscritos), entre los que se encuentran Marco García y Héctor López, ambos del Sporting Río Duero. Ya el lunes y el martes será cuando se ejerciten las infantiles, entre las que el Sporting cuenta con cinco jugadoras: Vanessa Draganescu, Martina Guíu, Marta Largo, Aisha Ramírez y Celia Romero. Son un total de 64 las nacidas en 2012 y 2013 que se han inscrito en esta concentración de Carnaval con el objetivo de demostrar que pueden representar a Castilla y León en el CESA.

A estos doce jugadores se unen los cinco integrantes del equipo infantil masculino formado a raíz del acuerdo de colaboración que firmaron el pasado verano el Sporting Santo Domingo y el Río Duero. Los que entrenarán en Íscar tanto el sábado como el domingo son Miguel de Vicente, Pablo Toribio, Víctor Blázquez, Iker Asensio y Ander Hernando. Los cinco se proclamaron recientemente, en Valladolid, subcampeones de la Copa de España y los tres últimos ya saben lo que es ganar al menos un Campeonato de España con la camiseta del Sporting. Tras las sesiones de trabajo de Carnaval, se espera que las cuatro preselecciones regionales vuelvan a concentrarse de nuevo en Semana Santa. La plata infantil masculina de 2024 es el mejor resultado cosechado por Castilla y León en el CESA en los últimos años.