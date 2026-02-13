Últimas horas para inscribirse en el Torneo Social del CES que se celebra en Santa Inés
El campeonato de celebra este domingo en el Punto de Nieve
El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará su Campeonato Social de Esquí el próximo domingo 15 de febrero en Santa Inés, torneo para el que se mantiene abierto el plazo de inscripción.
De esta forma, el club soriano realizará inscripciones este viernes día 13, de 17.00 a 19.00 horas, e igualmente mañana por la mañana de 10.00 a 12.00 horas. Las inscripciones se realizarán en la sede de Centro Excursionista Soriano (Francisco de Barrionuevo 8, bajo). El coste de la inscripción es de 10 euros y el precio permitirá esquiar en el Punto de Nieve Santa Inés durante toda la jornada.
Heraldo-Diario de Soria