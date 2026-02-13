Últimas horas para inscribirse en el Torneo Social del CES que se celebra en Santa Inés

Una de las pistas en una imagen de archivo del punto de nieve Santa Inés.HDS

El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará su Campeonato Social de Esquí el próximo domingo 15 de febrero en Santa Inés, torneo para el que se mantiene abierto el plazo de inscripción.

Cartel de Campeonato del CES que se celebra este domingo en Santa Inés.HDS

De esta forma, el club soriano realizará inscripciones este viernes día 13, de 17.00 a 19.00 horas, e igualmente mañana por la mañana de 10.00 a 12.00 horas. Las inscripciones se realizarán en la sede de Centro Excursionista Soriano (Francisco de Barrionuevo 8, bajo). El coste de la inscripción es de 10 euros y el precio permitirá esquiar en el Punto de Nieve Santa Inés durante toda la jornada.