El Almazán mira al Duero para recibir al Mirandés B

Imagen aérea del la zona de La Arboleda con el campo de fútbol a la izquierda de la imagen.@SDAlmazanoficia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán mira a La Arboleda y al Duero de cara al choque que el equipo de Pablo Ayuso debe disputar este sábado, a partir de las 17.00 horas, ante el Mirandés B en el municipal adnamantino. La zona anexa al campo de juego está totalmente inundada por la crecida del Duero y debido a ello se han suspendido los encuentros de las categorías inferiores. Desde el club soriano se confía en que se pueda disputar el choque siempre y cuando el nivel del Duero no suba más en las próximas horas.

El equipo de Pablo Ayuso entrena esta tarde en La Arboleda con la idea de disputar el compromiso de la vigésimo segunda jornada de competición ante el filial del Mirandés. Eso sí lo hace pendiente de un Duero cuya crecida rodea al campo de La Arboleda. "La lluvia no me preocupa porque el campo drena muy bien tal y como sucedió ante el Palencia. Existe el riesgo de que el Duero siga creciendo", indica el técnico del Almazán, Pablo Ayuso. Es ese posible crecimiento del Duero y su hipotética entrada al campo de fútbol lo que pondría en jaque la disputa del partido.

Imagen del parque de La Arboleda donde se ve anegado el campo donde juegan las categorías inferiores del Almazán debido a la crecida del Duero.@SDAlmazanoficia

De cara al compromiso ante el Mirandés B, el técnico soriano tiene la baja por lesión ya conocida de Marcos Isla. Los adnamantinos buscan tres puntos con los que asentarse en la zona media de la tabla y hacer bueno el triunfo del pasado fin de semana ante el Palencia.

El Mirandés B llega en la sexta posición de la tabla tras superar el pasado fin de semana al Numancia B y, como casi todos los filiales de un equipo profesional, destaca por la juventud de sus jugadores. "La verdad es que durante esta temporada ha sido el único equipo que ha sido muy superior a nosotros. Es un filial con calidad y buen ritmo de juego, capaz de lo mejor y de lo peor", señala Ayuso.

Suspendidos los partidos de categorías inferiores

Debido a la crecida del Duero, que anega La Arboleda, la S.D. Almazán ha suspendido los encuentros de sus categorías inferiores. Estas categorías juegan en el terreno de juego que hay en el interior del parque, terreno de juego inundado tal y como muestran las imágenes que el club adnamantino ha publicado en su red social X.