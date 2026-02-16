Raquel Álvarez Polo, la saltadora eterna: «Competiré mientras tenga ilusión y el cuerpo lo permita»

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Mantiene alto el listón. Hay atletas y atletas y luego está Raquel Álvarez Polo. La saltadora zamorana se proclamaba el pasado fin de semana campeona de Castilla y León en salto de altura en pista cubierta. Nada nuevo bajo el sol para la atleta afincada en Soria desde 2005 pero que este verano cumplirá 43 años.

Raquel Álvarez Polo (Toro, Zamora, 13 de junio de 1983), es una de las atletas españolas más laureadas en salto de altura. En su palmarés figuran títulos nacionales de categorías inferiores, el título nacional en 2018 al aire libre, internacionalidades con España entre 2011 y 2018 y multitud de metales en Campeonatos de España en las que tuvo enfrente a las más grande de esta disciplina, Ruth Beitia. Su mejor marca personal, el 1,90 logrado en Madrid en 2016, es la cuarta mejor marca española en la disciplina, una galardón que comparte con otros tres atletas.

Esos podiums demuestran, por un lado, la pasión de Raquel por el atletismo, una demostración renovada sobre la pista Carlos Gil Pérez de Salamanca el pasado fin de semana con motivo de Campeonato de Castilla y León. «Hacía poco que había realizado una prueba en Soria y había saltado 1,67 por lo que pensé que, si cuadraba, probaría en el Campeonato de Castilla y León. Estaba en Toro y como estamos tan cerca e iba con mi padre que además fue mi primer entrenador me dije ‘cómo no voy a ir. Me apetecía competir’», explica la atleta afincada en Soria.

Raquel Álvarez señala que no ha dejado de entrenar pero reconoce que, con dos niños y otros proyectos, apenas le había podido dedicar «medias horas», a los entrenamientos, una lástima ya que «este año hay un grupo muy bueno de entrenamiento en el Caep», pero unas sesiones para las que no descarta sacar más tiempo en un futuro. «Dependo de la agenda», señala para reconocer que su cuerpo, «con poquito que entrena», se adapta rápido a la disciplina que estuvo practicando durante tanto tiempo al máximo nivel. Del tiempo que le deje libre su familia, el trabajo al que pronto vuelva a incorporarse y el resto de actividades entre las que reparte su tiempo.

Raquel Álvarez sobre la pista de Salamanca hizo un mejor salto de 1,67. El mismo que la vallisoletana Laura Martín, a quién superó por aquello de los nulos en los saltos previos. «Al fallar la rival en un salto en el 64 pensé que igual ganaba y así fue. Me hubiera gustado saltar un poquito más (Hasta el 1,72), pero volví contenta de la competición», indica.

La saltadora afincada en Soria ganó el Regional a sus 42 años y ahora se ve de la misma forma que se veía ella cuando empezó en el atletismo (fue a su primer campeonato de España absoluto con 13 años). En este sentido, afirma que cuando ella era más joven y era superada por otras atletas, aquello le servía de acicate para seguir entrenando, algo que debe servir a las atletas que viene por detrás. «Durante la competición en Salamanca nos estuvimos animando y pude dar algún consejo a las jóvenes competidoras. La competición sirvió para recordar viejos tiempos», significa.

En 2024, con 40 años, Raquel Álvarez lograba un hito similar al del pasado fin de semana al proclamarse campeona de Castilla y León. En aquella ocasión su marca de 1,75 sí le permitía acudir al Campeonato de España, algo que no sucederá en esta ocasión pero que no se puede descartar que ocurra en un futuro. «Competiré mientras que tenga ilusión y el cuerpo lo permita», resalta la incombustible atleta afincada en Soria.