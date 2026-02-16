Voleibol / Superliga
El C.V. Grupo Herce demuestra su solvencia a domicilio ante de la Copa
El equipo de Alberto Toribio mantiene la segunda plaza de la Superliga tras ganar por 1-3 en Leganés
El C.V. Grupo Herce solventaba con solvencia en duelo del pasado fin de semana al imponerse al C.V. Leganés por 1-3 en el último encuentro que afrontaban los celestes a domicilio antes de afrontar la Copa del Rey que se celebra en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo.
El triunfo de los celestes en tierras madrileñas no fue fácil y buena prueba de ello es que el rival , que sólo había perdido un partido en su casa en fase regular, plantó cara en los tres primeros parciales llegando a ganar el segundo por 25-23. El punto de inflexión llegó en el tercer parcial con las acciones ofensivas celestes lideradas por Lindberg y Moreno, quienes acabaron con 19 y 24 puntos respectivamente. En el cuarto set los celestes acentuaron su dominio y fue un parcial un poco más cómodo (17-25). Los celestes se mostraron nuevamente como un equipo sólido, toda una prueba de cara al estreno copero del próximo día 27 en el pabellón Fuente de San Luis, a partir de las 17.00 horas, ante Cisneros La Laguna.
Respecto al resto de la jornada de Superliga, cabe destacar el encuentro entre C.V. Melilla y Conqueridor Valencia, encuentro que se repetirá en Copa y cuyo ganador se medirá en semifinales al vencedor del C.V. Grupo Herce-Cisneros. En ese choque Melilla, ex equipo de Mimoun, venció por 3-1. El equipo de Alberto Toribio regresa este sábado a Los Pajaritos en el partido previo a la Copa para medirse a C.V. San Roque (19.30 horas).