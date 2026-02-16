El C.V. Grupo Herce demuestra su solvencia a domicilio ante de la Copa

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce solventaba con solvencia en duelo del pasado fin de semana al imponerse al C.V. Leganés por 1-3 en el último encuentro que afrontaban los celestes a domicilio antes de afrontar la Copa del Rey que se celebra en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo.

El triunfo de los celestes en tierras madrileñas no fue fácil y buena prueba de ello es que el rival , que sólo había perdido un partido en su casa en fase regular, plantó cara en los tres primeros parciales llegando a ganar el segundo por 25-23. El punto de inflexión llegó en el tercer parcial con las acciones ofensivas celestes lideradas por Lindberg y Moreno, quienes acabaron con 19 y 24 puntos respectivamente. En el cuarto set los celestes acentuaron su dominio y fue un parcial un poco más cómodo (17-25). Los celestes se mostraron nuevamente como un equipo sólido, toda una prueba de cara al estreno copero del próximo día 27 en el pabellón Fuente de San Luis, a partir de las 17.00 horas, ante Cisneros La Laguna.

Clasificación de la Superliga Masculina de Voleibol después de 17 jornadas.HDS

Respecto al resto de la jornada de Superliga, cabe destacar el encuentro entre C.V. Melilla y Conqueridor Valencia, encuentro que se repetirá en Copa y cuyo ganador se medirá en semifinales al vencedor del C.V. Grupo Herce-Cisneros. En ese choque Melilla, ex equipo de Mimoun, venció por 3-1. El equipo de Alberto Toribio regresa este sábado a Los Pajaritos en el partido previo a la Copa para medirse a C.V. San Roque (19.30 horas).