Suspendidos seis de los nueve partidos de Liga Provincial debido al temporal

Aspecto que presentaba el campo de Las Eras de Langa que debía acoger el choque ante el Visontium.rodrigo pascual

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El temporal y la crecida del Duero obligaron a suspender encuentros de la pasada jornada en Liga Provincial. Tres de los nueve encuentros programados en la competición absoluta no se disputaron.

Así está la clasificación de la Liga Provincial Masculina.HDS

De esta forma, en la competición masculina, se jugaron tres de los siete compromisos programados. En uno de ellos, el líder Valeránica no tuvo piedad del colista, Arcóbriga, y se impuso por 9-1. En los otros dos compromisos el Tardelcuende empató a un gol con el Norma y ese mismo resultado se dio en el Calasanz B-San Esteban. No pudieron disputarse el Castroviejo-Abejar, Navaleno-San José B, Covaleda-Piqueras y el Langa-Visontium. En este último, la imagen muestra cómo estaba la zona deportiva de la localidad ribereña en la que debía disputarse el compromiso de Liga Provincial.

Así está la clasificación de la Liga Provincial Femenina.HDS

En la competición femenina igualmente se suspendieron los dos encuentros programados para la jornada, Sporting Uxama-Calasanz y el Norma-C.D. Numancia. La competición femenina está muy igualada ya que Sporting Uxama, Almazán y Numancia están igualados a puntos con uno de renta sobre el Calasanz.