Daniel Berná abre la temporada con un noveno puesto en el Torneo de Dobles Fourball de la PGA España

Daniel Berná abrió la temporada con una novena posición en el Torneo de Dobles Fourball de la PGA España. Lo hizo formando pareja con Alfonso Buendía en un torneo disputado en el Panorámica Golf de Castellón y enmarcado en el Congreso Anual de la PGA España, que se ha celebrado desde el lunes hasta este miércoles.

El torneo tenía un carácter más de exhibición que puramente competitivo, ya que no era puntuable para ningún ranking, y sirvió para abrir el congreso. Berná y Buendía acabaron en el puesto noveno con 69 golpes, 3 bajo par.

La próxima cita para Daniel Berná llegará el lunes 23 de febrero con el Torneo Virtual de Ganadores del Circuito de Profesionales 2025, que reunirá en el Centro Nacional de Golf de Madrid a los vencedores de las distintas pruebas de la pasada edición del Circuito de Profesionales de Madrid. El soriano accede a este torneo virtual como ganador de la final de dicho circuito del pasado año.

Al margen de Daniel Berná, en el Congreso de la PGA estuvo presente el gerente del Club de Golf Soria, Álvaro Berná. Durante el encuentro, que contó con una destacada participación de profesionales y un completo programa formativo, los presentes pudieron disfrutar de ponencias de alto nivel centradas en la metodología de entrenamiento, la importancia de la visión en el rendimiento deportivo, la eficiencia del movimiento y el análisis técnico, además de un espacio de debate sobre la situación actual y las propuestas de futuro para la asociación.

También se abordaron cuestiones estratégicas, como el papel de la mujer en el golf, las titulaciones profesionales, los proyectos conjuntos con la federación y la mejora de la relación entre gerentes y profesionales. El congreso finalizó con la entrega de diplomas y placas conmemorativas, poniendo el broche a tres días de formación, reflexión y fortalecimiento del colectivo profesional.