Gran partido del CSB Martínez Tríbez que suma una nueva victoria en casa

Victoria trabajada de las juniors femeninas del CSB Martínez y Tríbez, las cuales fueron por delante del marcador durante todo el partido y consiguieron una victoria con un resultado algo ajustado frente a las burgalesas de Babieca por 60-54.

Durante la primera mitad las sorianas dieron un recital de ritmo y buen juego, donde todas las jugadoras aportaron para conseguir una renta de 15 puntos al intermedio ganando 14-9 el primer cuarto y 20-10 el segundo cuarto, yéndose al descanso con un total en el luminoso de 34-19.

Este hito fue posible gracias a un buen trabajo defensivo y mucha fluidez en el ataque, aunque con algunas pequeñas desconexiones que aprovecharon las burgalesas.

Tras el descanso, Babieca salió mejor al campo y consiguió aprovechar el relax de las sorianas que rápidamente volvieron a jugar como al principio, pero que se volvió a desconectar en los dos últimos minutos lo que fue castigado con un recorte de 6 puntos en el cuarto, logrando un marcador de 45-36 a favor de CSB Martínez y Tríbez.

En el último cuarto, las fuerzas estuvieron igualadas y fue el más disputado durante todo el cuarto y que terminó con un resultado final de 60-54 para las sorianas, lo que les dio una merecida victoria a las locales. Victoria donde todas las sorianas aportaron su granito para llevarse el triunfo haciendo un buen trabajo en equipo y demostrando su gran actitud de juego.

La semana que viene el equipo jugará contra Adarsa Maristas Palencia, y este partido decidirá la segunda plaza del grupo, donde las sorianas tienen un +9 en el basketaverage, y se disputará el domingo 22 de febrero a las 11:30 en el Pabellón Maristas Castilla de Palencia.