El Calasanz quiere consolidar su liderato en Primera Regional en el derbi ante el Golmayo Camaretas

El Calasanz de Fran Valero quiere apuntalar su liderato, en la imagen el partido del derbi ante el San José.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz quiere apuntalar el liderato de Primera Regional ganando el domingo, a partir de las 17.15 horas, al Golmayo Camaretas en la jornada 20. El equipo de Fran Valero aventaja en tres puntos al Vista Alegre, que es segundo clasificado y que el domingo desde las 16.45 horas visita al Sporting Uxama.

El conjunto de El Burgo de Osma está obligado a ganar si quiere mantener opciones de permanencia en la categoría. El Uxama está a siete puntos de la salvación, un límite que precisamente marca el Golmayo Camaretas con 21 puntos.

La jornada de los equipos sorianos la abrirá el San José, que el sábado se desplaza a Burgos para verse las caras contra el Capiscol desde las 18.15 horas. Un desplazamiento asequible para los de Carlos Carramiñana ante un rival de la zona baja. Eso sí, la concentración debe ser máxima y las confianzas las mínimas.

El San José femenino recibe al Salamanca

El San José Femenino tiene este sábado, desde las 15.30 horas en el campo del San Andrés, un test complicado con la visita del Salamanca, segundo clasificado en el Grupo VIII de Tercera Federación con 41 puntos por los 46 que tiene el Villa Simancas que es líder. El equipo entrenador por Hugo Palomar ocupa la cuarta plaza con 30 puntos después de perder hace dos fines de semana en el campo del Atlético Lince. El San José ha logrado 10 victoria y ha encajado seis derrotas.