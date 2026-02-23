San José, el gran tapado en la lucha por el ascenso a Tercera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José se podría decir que es el gran tapado en la lucha por el ascenso a Tercera Federación en una Primera Regional que está en un pañuelo en la zona alta de la clasificación. El equipo colegial se encuentra a seis puntos del liderato que ocupa el Calasanz, pero tiene pendiente el partido aplazado en su día ante la Cebrereña que lo disputará el día de Jueves Santo.

Este San José está siendo un valor seguro y después de la victoria solvente del pasado domingo en el campo del Capiscol son ya ocho jornadas seguidas sin conocer la derrota en las que ha sumado cinco victorias y tres empates. 18 puntos logrados de 24 posibles que han colocado a los de Carlos Carramiñana en una posición privilegiada para afrontar el salto de categoría en las diez últimas jornadas.

Para encontrar la última derrota del San José hay que remontarse al pasado 23 de noviembre cuando perdía 2-0 en el campo del Belorado. Los sorianos finalizaban 2025 con dos triunfos ante Turégano (3-0) y Golmayo Camaretas (0-3) y con un empate a tres ante el Coca.

Buen fin de año y una racha que se mantenía en el arranque de 2026 en dos encuentros de la máxima exigencia a domicilio contra Burgos Internacional (0-0) y Calasanz (2-2). Dos empates de gran valor y un mes de enero que no se podía completar ya que el choque contra la Cebrereña en el campo de San Juan de Garray se tenía que aplazar por la nieve.

Febrero está siendo redondo para los colegiales ya que suma tres triunfos en otras tantas jornadas ante Briviesca (1-4), Venta de Baños (8-0) y Capiscol (1-3). Nueve puntos de una tacada que les han aupado con los mejores en la pelea por subir.

El San José comenzará el mes de marzo recibiendo el próximo domingo al Sporting Uxama, un encuentro que por el mal estado del césped de San Juan debido a las inundaciones se jugará en el campo del San Andrés a partir de las 17.00 horas. La teoría dice que debería sumar los tres puntos ante el penúltimo clasificado, un Uxama que tiene pie y medio en categoría provincial.

Pero en Regional no hay partidos fáciles y tampoco será sencillo el choque de la siguiente jornada en la que el San José deberá rendir visita al colista El Espinar San Rafael. A mediados de marzo llegará un enfrentamiento que Carramiñana y los suyos han subrayado en rojo ya que les visita no más ni menos que el Vista Alegre, segundo en la tabla en estos momentos con sólo un punto menos que el líder Calasanz.

La racha del San José sólo la mejora el líder

Ocho partidos sin perder es la envidiable trayectoria del San José que sólo mejora el líder Calasanz. El equipo de Fran Valero no pierde desde el pasado 16 de diciembre y ya son diez las jornadas sin conocer la derrota en las que el balance es de siete triunfos y tres empates. El Calasanz ha sumado 24 puntos de los últimos 30 que se han disputado.