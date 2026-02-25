Alberto Toribio: "No tiene sentido mirar más allá del primer partido"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce está en modo Copa del Rey. El pabellón Fuente de San Luis de Valencia acoge desde este jueves y hasta el domingo la LI edición del torneo del KO, una cita en la que los sorianos debutan este viernes, a partir de las 17.00 horas, ante Cisneros Tenerife. En ese debut y en ese primer compromiso se centra el conjunto soriano, tal y como ha reconocido el técnico Alberto Toribio al asegurar que "todo pasa por ganar ese primer partido". El preparador celeste considera que, si bien todos los equipos llegan con opciones de alzarse con el triunfo, es C.V. Guaguas el equipo que tiene un mayor porcentaje de lograrlo.

El preparador del C.V. Grupo Herce ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar un torneo de Copa que ya está ahí y en el que hay que ir partido a partido: "No te queda otra que ir partido a partido. Los partidos son lo suficientemente complicados y difíciles de ganar como para mirar más allá, no tiene mucho sentido. Los ocho equipos de la Copa vamos con nuestras aspiraciones y posibilidades y todo pasa por ganar ese primer partido que es muy complicado".

Ese primer partido es contra Cisneros Tenerife, un conjunto que va de "menos a más" y que ha sufrido para "meterse en la Copa", si bien después "han mejorado mucho". "Vienen jugando cada vez mejor, cada vez haciendo un poquito más y es un equipo con jugadores los suficientemente importantes como para poder competirle a cualquiera. Es un equipo en el que el orden es importante, tiene un juego ordenado, no tiene un número de errores muy alto. Es un equipo con jugadores muy interesantes, la experiencia viene marcada por Sergio Noda y Fabián Flores, un jugador que conocemos de sobra junto a José Osado. Tienen otros jugadores de un potencial enorme, es un jugador con dos opuestos que alternan mucho. En definitiva, un equipo difícil y complicado y tenemos que preparar bien ese partido si queremos tener la oportunidad de ganarlo. Nuestras opciones de ganarle a Cisneros pasan por estar al 100% y, si ellos se ponen al 100%, nosotros ponernos al 120%", ha relatado.

Alberto Toribio, que ha considerado que el partido de Copa ante Cisneros no se parecerá al de Superliga, ha afirmado que todos los equipos tienen sus opciones de ganar la Copa al respecto ha añadido que "todos creemos que Guaguas tiene un porcentaje mayor". En este sentido, tras recordar que esta Copa no tiene nada que ver con la última ganada por su equipo, ha recalcado que esta temporada "el nivel competitivo de los equipos en general es mayor", al igual que el nivel competitivo de la Superliga. "En estos momentos, cualquiera de los equipos, si no te pones al límite en cada partido, no somos capaces de sacarlo adelante", ha subrayado.

En caso de llegar a la final, el C.V. Grupo Herce disputará tres partidos seguidos. Toribio ha indicado que físicamente el equipo se ha estado preparando para esta situación desde agosto, desde el inicio de la pretemporada. Sobre la presión que pueda tener su equipo al salir a la cancha ha indicado que esa presión se afronta "con nivel de juego". "En lo que te tienes que centrar es en ser capaz de demostrar el nivel de juego que has desarrollado hasta ahí e incluso más", ha indicado para significar que en todos los partidos hay "momentos claves", que hay que ser capaces de sacar adelante sin depender de que el rival falle. Desde el punto de vista emocional, Toribio, que no olvida lo ocurrido en la Copa celebrada en Leganés y que es algo que hay que tener presente, aseveró que no prepara nada especial porque ya se hace durante todo el año. "Son situaciones de un estrés alto y que los jugadores se sientan apoyados es importantísimo", ha explicado para subrayar la importancia del apoyo en la grada. "En este sentido emocional, lo más importante es que hay mucha gente de Soria en la grada, eso es lo que más nos ayuda. Está demostrado que a nosotros el apoyo de la afición siempre nos viene muy bien y ojalá mucha gente se anime y venga a Valencia a apoyarnos", ha declarado.

Alberto Toribio ha señalado que la competición se juega en una cancha neutral, un pabellón Fuente de San Luis con capacidad para 9.000 aficionados. "No conozco el pabellón, he visto fotos, tiene buena pinta. Se trata de una pista bonita, si conseguimos vestirla como se merece, puede quedar bien", ha recalcado para recordar que en el voley, las referencias espaciales son importantes. Para finalizar, el técnico ha hablado del formato de Copa, un formato "abierto a las sorpresas", ya que el que pierde se va a casa. "La Copa del Rey es un torneo en el que cualquiera puede ganarle a cualquiera. También concentras a ocho aficiones juntas es un mismo sitio, es algo que no se produce en play off. Por eso el ambiente en Copa es especial", ha expresado.

El conjunto celeste parte este jueves, a partir de las 12.30 horas desde el pabellón de Los Pajaritos, rumbo a la capital del Turia. Llegará al final del primer encuentro de cuartos. Los celestes entrenarán en La Fontenta el viernes de 10.00 a 11.00 horas antes de medirse esa misma tarde al equipo tinerfeño.