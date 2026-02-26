El infantil femenino del Sporting Santo Domingo sabe a campeón de Liga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Latorre Sporting A firmó su duodécima victoria en otras tantas jornadas de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino y está cada vez más cerca de proclamarse campeón y de garantizarse, de esta forma, su presencia en el Campeonato de España. Las sorianas superaron el domingo por un claro 3-0 (25-20, 25-15 y 25-6) al VCV Castilla de Valladolid, que es el equipo que ocupa el segundo puesto en la clasificación, y lograron después el triunfo -también en tres mangas- frente al VCV Ferrari. El Hospital Latorre Sporting A sólo ha dejado escapar un set en doce partidos y jugará este sábado, a las 16:30 horas, en el Polideportivo San Andrés, ante el Hospital Latorre Sporting B, que todavía no ha ganado ningún encuentro esta temporada.

La cantera del Sporting Santo Domingo venció en once de los dieciocho partidos que disputó el pasado fin de semana. También ganaron otros cinco de los equipos femeninos: las cadetes del Sporting Santo Domingo A (3-0 frente al VCV Pisuerga), las alevines del Sporting Santo Domingo A (0-2 ante los dos equipos del Río Duero y 2-0 ante el Liceo Maristas de Burgos), las alevines del Sporting Santo Domingo B (0-2 frente al Río Duero B), las alevines del Sporting Santo Domingo C (0-2 contra el mismo rival) y las benjamines del Sporting Santo Domingo A (0-2 frente al Río Duero B). Y no pudieron vencer las cadetes del Sporting Santo Domingo B, los cadetes del Sporting Río Duero, las infantiles del Hospital Latorre Sporting B y las del Hospital Latorre Sporting C y las benjamines del Sporting Santo Domingo B.

El exitoso fin de semana lo redondearon los dos equipos que compiten en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino. El Sporting Río Duero -cuarto en la última edición de la Copa de España- superó al Muralla de Ávila por 2-0 y los benjamines del Sporting Río Duero -inscritos en la categoría inmediatamente superior- lograron su segunda victoria de la temporada (2-1) ante el mismo adversario. El Sporting ganó el año pasado el oro en el Campeonato de España Alevín y la plata en el Campeonato de España Benjamín. La cantera del Sporting Santo Domingo disputará este fin de semana un total de ocho partidos: tres el sábado en el Polideportivo San Andrés, tres en el Polideportivo de Los Pajaritos y otros dos el domingo por la mañana en el feudo del Segovoley.