El San José se lleva el duelo provincial ante el Sporting Uxama

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se llevó el duelo provincial de la vigésimo primera jornada de la Regional Aficionados de Castilla y León al superar por 4-2 al Sporting Uxama. En esta misma categoría, el C.D. Golmayo Camaretas cedió por 1-2 en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio ante la Cebrereña.

En el campo del San Andrés se enfrentaban dos equipos con objetivos diferentes. Los Carlos Carramiñana buscaban su cuarta victoria consecutiva y acercarse aún más a las primeras posiciones. El Sporting Uxama, escapar de la zona de descenso. El San José se llevó los tres puntos si bien tuvo que esperar al final para sentenciar el choque. Y es que el Sporting Uxama comenzaba adelantándose en el marcador y, si bien el San José lograba darle la vuelta al comienzo de la segunda parte, los sportinguistas volvían a empatar en el 57. Hubo que espera a los últimos diez minutos para que el San José sentenciar el choque con goles de Jorge y Raúl.

Por otra parte, el Golmayo Camaretas no pudo superar a un rival directo en esa zona baja de la tabla, una Cebrereña que se adelantaba al final de la primera parte y al comienzo de la segunda. Con 0-2 los sorianos buscaron acortar distancias, algo que llegó en el 90 con el tanto de Rodrigo.