Fermín Cacho, hospitalizado en planta por un problema de salud

Fermín Cacho durante una de las ediciones de la Carrera 5K que lleva su nombre y que se celebra en Soria junto a la Media Maratón Abel Antón.MARIO TEJEDOR

El medalla de oro en 1500 en Barcelona 92, Fermín Cacho, se encuentra hospitalizado por un problema de salud, tal y como informó el alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez.

El una nota publicada en su cuenta de X, el candidato socialista señalaba: «Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia».

Una de las personas que ha estado en contacto con la familia del campeón olímpico ha sido el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso. Fuentes del Consistorio agredeño confirmaron esos contactos entre el alcalde y la familia del campeón olímpico. El Ayuntamiento de Ágreda organiza en agosto a la carrera a la que da nombre su atleta más internacional.