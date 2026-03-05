El Burgo de Osma acogerá el VI Desafío BTT Manzanas de Soria el próximo 25 de abril

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma volverá a convertirse en punto de referencia para los amantes del ciclismo de montaña con la celebración del VI Desafío BTT Manzanas de Soria, que tendrá lugar el 25 de abril con salida desde Plaza España de Osma. La prueba, organizada por el Club Ciclista Uxama en colaboración con el Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, forma parte del circuito provincial “Soria Puro Oxígeno”, compuesto por seis carreras que recorren distintos puntos de la provincia.

La competición mantiene su esencia habitual, con dos rutas —una corta de 32 kilómetros y una larga de 48 kilómetros— que comparten trazado hasta el kilómetro 32. La ruta corta acumula unos 550 metros de desnivel positivo, mientras que la larga alcanza los 1.100 metros, incorporando tramos adicionales de mayor exigencia física y técnica. Ambas saldrán a las 10:00 horas, con un primer kilómetro neutralizado. La organización recuerda que el acceso a la ruta larga se cerrará dos horas después del inicio, obligando a quienes superen ese tiempo a completar la ruta corta.

El recorrido incluye varios puntos de avituallamiento sólido y líquido, así como zonas de especial dificultad técnica en distintos tramos, entre ellos bajadas pronunciadas, toboganes y el salto del barranco de Valdeserrano. También se han señalizado los cruces de carretera en los que se extremará la seguridad, especialmente en la N-122 y en los accesos a Alcubilla del Marqués y al polígono industrial La Güera.

Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma RockTheSport, con un precio de 20 euros hasta el 12 de abril y 25 euros del 13 al 24 de abril. El límite de participación es de 200 corredores, que deberán ser mayores de 16 años. Los dorsales podrán recogerse entre las 8:30 y las 9:50 horas en Plaza España de Osma, donde también se celebrará la entrega de premios a las 13:50 horas para los tres primeros clasificados absolutos —masculino y femenino— de ambas rutas. Tras la ceremonia, los participantes podrán disfrutar de una comida popular en la misma plaza, mientras que los acompañantes podrán adquirir tickets por 5 euros.

La organización pone a disposición de los corredores servicios como aparcamiento, seguro de accidentes, asistencia sanitaria, duchas en la piscina climatizada municipal y una completa bolsa del corredor con productos locales, entre ellos vino de Bodegas Castillejo de Robledo, harinado de Panadería Osma y manzanas de Nufri. En la categoría E-Bike, los participantes podrán realizar cualquiera de las dos rutas, aunque sin opción a trofeo y sin posibilidad de liderar la prueba.

El Club Ciclista Uxama recuerda la importancia de respetar el entorno natural y seguir el itinerario marcado, así como de acudir con el material adecuado y en condiciones físicas óptimas para afrontar una prueba que discurre por terreno montañoso. Antes de la salida se realizará un breve briefing para repasar las normas y detalles del recorrido.