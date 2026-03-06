Quebrantahuesos mide las aspiraciones del Ingenieros en Los Sotos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby afronta este sábado el partido aplazado correspondiente a la segunda jornada de la Primera Regional Aragonesa. El encuentro se disputará a las 16:00 horas en el Campo de Rugby Los Sotos, en Monzón, donde los sorianos se medirán a Quebrantahuesos Rugby en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto soriano en la recta final de la temporada.

El equipo llega a la cita con buenas sensaciones tras la contundente victoria lograda el pasado domingo en el Centro Penitenciario de Zuera, donde el Ingenieros supo reaccionar a un inicio complicado para terminar imponiéndose por un claro 55-17. Aquella victoria permitió al conjunto soriano reforzar su confianza y mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos de playoff.

El último precedente liguero también enfrentó al Ingenieros con Quebrantahuesos, en un encuentro disputado en Soria que terminó con triunfo para el conjunto soriano. Sin embargo, el contexto del partido de este fin de semana será muy diferente. El Ingenieros viajará a Monzón con una plantilla notablemente condicionada por las bajas, lo que obligará al equipo a afrontar el encuentro con rotaciones y a sacar su mejor versión colectiva para competir durante los ochenta minutos.

Además, el Campo de Rugby Los Sotos es tradicionalmente un escenario exigente para cualquier visitante. Quebrantahuesos acostumbra a mostrarse como un rival muy sólido cuando juega en casa, con un juego físico y una gran implicación de su delantera que suele complicar los partidos a todos sus oponentes.

Por todo ello, el conjunto soriano afronta el desplazamiento con la presión añadida de necesitar una victoria que le permita seguir enganchado a los puestos cercanos al playoff. El objetivo será mantener la intensidad mostrada en los últimos encuentros y aprovechar las oportunidades que se presenten para intentar traer de vuelta a Soria un triunfo que mantenga vivas sus aspiraciones en la competición.

El partido se presenta así como un nuevo desafío para el Ingenieros, que buscará sobreponerse a las dificultades de la convocatoria y competir al máximo nivel en un campo siempre complicado.