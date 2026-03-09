Una victoria y dos derrotas para el Club Bádminton Soria en la Liga Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 acudía a la localidad cacereña de Villanueva de la Vera para disputar la segunda jornada de la Primera División de la Liga Nacional y que se saldó con un triunfo de los tres enfrentamientos que disputaba.

El primer rival era el club malagueño de Jorge Guillén y cuya victoria era vital para alejar a otro equipo más en la lucha por la permanencia. Tras comenzar los dos primeros con derrota, el doble de Lukas Bollo con Martín Zuazola, y los individuales del propio Lukas, Jorge Peñaranda, Daniela Corchón y María Gonzáles certificaban el triunfo y un paso de gigante de cara a lograr la permanencia. En esta confrontación se produjo el debut de María González quién, habiendo comenzado la temporada en el equipo de segunda división, aprovechó la oportunidad para aportar un triunfo al equipo de primera división.

En la tarde del sábado, los sorianos se debían enfrentar al Club Tenzul Rosario de Tenerife. Los isleños contaban sus partidos por victorias y contaban con jugadores franceses e ingleses que les hacían subir el nivel de temporadas pasadas. Pese a ello, los sorianos plantaron cara cayendo por un resultado ajustado de tres victorias a cuatro teniendo algún encuentro que se disputó en cinco sets y que pudo haber decantado la balanza hacia los intereses sorianos. De nuevo fueron las modalidades de individual las más destacadas con victorias para Lukas Bollo, Jorge Peñaranda y Daniela Corchón.

Para completar el fin de semana, durante la mañana el domingo, el desarrollo de la competición les enfrentaba al Club Drop Valencia, un club que se encontraba ligeramente por encima de los sorianos en la clasificación. Como sucediera en el encuentro anterior, el Club Bádminton Soria-CS24 caía derrotado por la mínima habiendo tenido opciones reales de ganar dos encuentros que cayeron del lado valenciano en partidos disputados a cinco sets. Lukas Bollo y Daniela Corchón conseguían los dos puntos de individuales, haciendo pleno de victorias en individual de este fin de semana, y les acompañó el doble femenino de Nora Martínez y Vanessa García.

Con el balance de una victoria y dos derrotas ajustadas, y tras haber superado el ecuador de la competición, los sorianos se encuentran en la séptima posición de la tabla clasificatoria estando casi a la misma distancia de mantener la categoría como de optar por puestos de ascenso. Cobra especial importancia que las derrotas se produjeron por la mínima, hecho que puede favorecer a los sorianos en caso de empates en una competición que se encuentra muy igualada.

La tercera jornada se disputará en localidad navarra de Estella a mediados de abril. Durante las primeras semanas se programarán entrenamientos con alta carga de trabajos para afinar el estado de forma para dicha jornada.