El CSB Semillas Adolfo Martínez está a un paso de la permanencia

Partidazo de la jornada, donde estaba en juego la mayor parte del trabajo de la temporada, y en el que el CSB Semillas Adolfo Martínez logró imponerse a CB Santa Marta, lo que permite dar un paso de gigante para conseguir la permanencia en la categoría de Primera Nacional y dejando con muy pocas opciones a las salmantinas.

Partido muy igualado en el primer cuarto, en el que pese al gran juego realizado, no se conseguía finalizar las acciones con mayores aciertos, lo que nos llevó a perder el primer cuarto por 16-19. Durante el cuarto se vió la importancia y los nervios de ambos equipos que no querían cometer errores, sobre todo defensivos.

El segundo cuarto siguió una dinámica similar al primero, ambos equipos buscaban no cometer errores en el juego y tener mayor acierto de cara a canasta, lo que las sorianas consiguieron con buenos movimientos y las rivales con mayor acierto exterior.

Así, el CSB Semillas Adolfo Martínez consiguió empatar el marcador ganando el cuarto por 20-17, llegando al descanso con un empate de 36-36 y con todo por decidir en la segunda mitad.

Tras el descanso y paso por vestuarios, ambos equipos salieron a intentar ganar el partido donde primó el aspecto defensivo sobre el ofensivo, errando muchos tiros ambos equipos fruto del nerviosismo del partido y que en condiciones normales se hubiesen ejecutado de mejor manera. Aun así, se consiguió un marcador de 11-9 y yéndose CSB al último cuarto con una ventaja de 2 puntos, 47-45.

En el último cuarto, las sorianas dieron un paso adelante y combinaron buenas acciones defensivas con buenos movimientos ofensivos, lo que les permitió coger algo de ventaja que las salmantinas no pudieron recuperar y terminaron sucumbiendo a la mayor actitud y ganas de llevarse el partido de las sorianas. El parcial del último cuarto fue 17-10, con un marcador final de 64-55, consiguiendo una victoria más que importante y trascendente para la temporada.

El Club y el equipo dan las gracias a toda la afición y a toda la cantera que bajó a animar, disfrutar y sufrir con el duro partido y a animar al primer equipo femenino del club. ¡Gracias a todos familia CSB!

El próximo partido toca viajar a Valladolid para jugar contra Caja Rural de Zamora CBC Ponce, y se disputará el domingo 15 de marzo a las 18:30 en el Polideportivo Pisuerga