El Club SAN-BUR organiza una travesía invernal por la Sierra de la Cebosa hasta el Pico Lobo

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El próximo sábado 21 de marzo, los amantes de la montaña tienen una cita con una de las rutas invernales más atractivas de la temporada. El Club Deportivo de Montaña SAN-BUR ha programado una travesía por el cordal de la Sierra de la Cebosa, un recorrido que permitirá ascender dos cumbres destacadas: el Pico La Cebosa (2.004 m) y el Pico Lobo (2.274 m), este último la cima más alta de la Sierra de Ayllón. La actividad, de dificultad media, propone un itinerario de 15,8 kilómetros con un desnivel positivo de 894 metros, en un entorno plenamente invernal donde la presencia de neveros y posibles precipitaciones podría requerir el uso de crampones.

La jornada comenzará a las 06:30 horas con la salida del autobús desde El Burgo de Osma y, diez minutos después, desde San Esteban de Gormaz. El grupo viajará por el puerto de Somosierra hasta la localidad alcarreña de Peñalba de la Sierra, punto de inicio de la travesía. Desde el collado de Peñalba se seguirá el cordal de la Sierra de la Cebosa hasta coronar el Pico Lobo, para después descender hacia La Pinilla, donde aguardará el autobús de regreso. La ruta, de 15,8 kilómetros y con un desnivel positivo de 894 metros, combina ascensos sostenidos, tramos de cresta y un descenso final hacia el valle, siguiendo los tracs de referencia publicados en Wikiloc para la subida y la bajada.

Tras la actividad, el grupo se desplazará a Riaza para compartir la tradicional comida en el restaurante Las Columnas, donde se ofrecerá un menú concertado con platos típicos de la zona. os participantes deberán comunicar su elección por correo electrónico o mensaje de WhatsApp al número facilitado por la organización. Además, se recomienda llevar almuerzo para la ruta y, si se desea, un pequeño macuto con ropa de recambio para dejar en el autobús.

El regreso a los pueblos de origen está previsto en torno a las 19:00 horas. Para participar en la actividad es necesario reservar plaza mediante un ingreso de 25 euros —correspondientes al transporte— antes del jueves 19 de marzo, indicando “LOBO” como concepto en la cuenta de Unicaja Banco del Club SAN-BUR: ES62 2103 2850 8400 1377 3420.