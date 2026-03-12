El Club de Golf Soria acoge una de las nueve clasificatorias del circuito amateur 9tees®

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria será el escenario de una de las pruebas clasificatorias del circuito 9tees® Golf Challenge, una cita que se celebrará en sus instalaciones el sábado 21 de marzo.

Se trata de un circuito amateur de 9 hoyos diseñado para disfrutar del golf, competir y vivir una experiencia diferente. Para ello, se propone un torneo con un formato ágil y dinámico, pensado para jugadores que quieren competir sin renunciar al ritmo del día a día. El circuito recorrerá distintos campos de Castilla y León y culminará en una gran final regional el 30 de mayo en La Galera (Valladolid), con unos premios muy atractivos. La de Soria será la tercera de las nueve pruebas clasificatorias que componen un circuito que, en esta fase de clasificación, se celebra desde el 7 de marzo hasta el 16 de mayo.

Como el resto de torneos del circuito, el que se celebrará en el CG Soria se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 9 hoyos, con salida al tiro en dos turnos, a las 9.30 y a las 12.30 horas. La organización ha establecido tres categorías: la 1ª, hasta hándicap 12; la 2ª, de 12,1 a 24; y la 3ª, a partir de hándicap 21,1. Al tratarse de un torneo clasificatorio que forma parte de un circuito, pasarán a la final el primero y el segundo clasificados de cada una de las tres categorías hándicap, además del campeón/a Scracth.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta las 12.00 horas del jueves 19 de marzo en la página de 9tees, si bien los socios/as del Club de Golf Soria podrán hacerlo a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.

El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 15€, mientras que para los no socios/as es de 25€. La inscripción incluye Green Fee, Well Come Pack y Carpa en Jardín Casa Club. Pueden encontrar más información en la web del circuito 9tees.