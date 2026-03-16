Miguel López firma el mejor resultado en el Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León-Extremadura

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El puesto vigésimo primero de Miguel López fue el resultado más destacado de los tres representantes del Club de Golf Soria en el I Puntuable Zonal Juvenil de Castilla y León-Extremadura 2026, celebrado este fin de semana en el Talayuela Golf (Cáceres).

López acabó en el puesto 21 en Scratch con 84 golpes, mientras que sus compañeros Enzo Jiménez y Saúl Fernández se situaron un poco más atrás: Enzo, en el puesto 30 con 86 golpes, y Saúl, en el 64 con 101 impactos. En hándicap, Enzo Jiménez terminó en el puesto 56, mientras que Miguel López y Saúl Fernández acabaron igualados en el 65.

La prueba se disputó bajo la modalidad individual Stroke Play Scratch e inicialmente estaba programada a dos vueltas, pero el fuerte viento que sopló el sábado obligó a suspender la jornada y a disputar un único recorrido el domingo. En cada zona se jugarán dos torneos puntuables. Paralelamente se disputó el Match Castilla y León-Extremadura destinado a jugadores menores de 21 años.