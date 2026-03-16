El Triatlón soriano sube al pódium en el Campeonato de Castilla y León Relevos de Duatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Club Deportivo Triatlón Laguna de Duero y Deporama Triatlón Soriano en la modalidad 3X femenino y masculino, respectivamente, y Escuela de Triatlón Salmantina en Mixtos se han proclamado campeones de Castilla y León de Duatlón Relevos en la competición celebrada este fin de semana en Fuentemolinos (Burgos) y que demostró el carácter épico de este deporte cuando, por la tarde, un aguacero obligó a disputar la última carrera bajo una lluvia torrencial.

En la jornada matinal, se PUDO disputar la prueba de Relevos x3 con normalidad, con la participación de 35 equipos de una decena de clubes. Cada uno de los tres integrantes de los contendientes han tenido que cubrir un circuito de 4,7 kilómetros de carrera, 11,7 kilómetros de ciclismo por la BU-200 hacia la cercana localidad de Fuentecén para cerrar con otros 2,3 kilómetros a pie antes de dar el relevo o, el que hacía la última posta, atravesar la línea de meta.

En la prueba femenina, el grupo de Triatlón Laguna, integrado por María Mediavilla, Judit Nunes y Elena Díez, ha repetido el triunfo que ya consiguió en 2025 y se ha proclamado campeón de Castilla y León tras hacerlo con un tiempo global de 01:00:50. El subcampeonato ha sido para Escuela de Triatlón Salmantina (01:02:43), de la mano de Ester Rodríguez, Celia González e Irati Sicilia, mientras que Jimena Moreno, Nora Arribas y Gael Casado, de Triatlón Lacerta, se han hecho con el bronce (01:03:54).

El título masculino ha sido para Deporama Triatlón Soriano que, de la mano de Mario Izquierdo, Hugo Ramos y Pablo Olmos, han ganado con un tiempo de 00:50:10. Segunda plaza para el equipo de Escuela de Triatlón Salmantina formado por Pablo Gallardo, Pablo Herrero y Óscar Herrero (00:50:43) mientras que se ha subido al tercer cajón del pódium CD Fisioterapia Roberto Ramos (00:52:39) con Ignacio Regalado, Alberto Vaquero y Cristofer Regalado.

Fue por la tarde cuando las precipitaciones se hicieron presentes de forma persistente y obligaron a realizar todas las carreras del campeonato de Relevos Mixtos bajo una lluvia, que, casi como si se hubiera contratado así, no ha cesado hasta que la mayoría de los equipos había finalizado ya. Han sido en total 11 los conjuntos que han participado en esta prueba que se ha convertido en una auténtica batalla deportiva, en la que la exigencia del circuito se ha visto acrecentada por el agua y que se ha disputado hasta los últimos instantes.

La configuración de esta carrera prevé la participación de cuatro integrantes en cada equipo, dos mujeres y dos hombres, que se van dando el relevo de forma consecutiva. Cada uno de ellos tenía que cubrir el mismo circuito que en los relevos matinales.

Una espectacular tercera posta de Elena Díez para CD Triatlón Laguna de Duero hacía pensar que los vallisoletanos tocaban ya con la punta de los dedos el campeonato regional de la modalidad. Sin embargo, también en el duatlón no está todo dicho hasta el último metro y una increíble carrera de Óscar Herrero para Escuela de Triatlón Salmantina, recortando una desventaja de cerca de dos minutos, ha llevado al triunfo al equipo charro de, junto a él, Ester Rodríguez, Pablo Herrero e Irati Sicilia, con un tiempo global de 01:15:54.

La plata ha sido para el conjunto de Triatlón Laguna formado por María Mediavilla, Samuel Mateos, Elena Díez y Gabriel Moneo (01:16:50) mientras que el bronce ha ido a tierras segovianas de la mano de Jimena Moreno, Rodrigo Jerónimo, Nora Arribas y Marcos Peral, de Triatlón Lacerta (01:21:44).

Prueba de menores

Al margen de los campeonatos de relevos, la jornada ha comenzado con la celebración de las pruebas de menores. Más de 80 deportistas de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil tomaron la salida en las sucesivas carreras en las que han cubierto unas distancias que han ido desde los 220 metros de carrera, 500 metros de ciclismo, solo con bicicleta de montaña, y otros 150 metros a pie antes de cruzar el arco de meta los más pequeños, a 1.200 metros a pie, 2.200 metros de BTT y 650 de running, los de más edad.