Daniel Berná repite vuelta bajo par en el Circuito de Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El recorrido del Encín Golf, en Alcalá de Henares, fue el escenario de la segunda cita del Circuito de Madrid de Profesionales 2026, en la que los dos representantes del Club de Golf Soria, Daniel Berná y Raúl Pascual, reeditaron una actuación parecida, con matices, a la que firmaron en el primer torneo del circuito, celebrado el pasado lunes en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa de la capital.

Si en aquella ocasión Berná había sido cuarto, este lunes el jugador soriano volvió a firmar un recorrido bajo par de 71 golpes (-1) que le situó en el puesto 11. En el caso de Pascual, mejoró el puesto 61 que obtuvo hace una semana, ya que acabó en el puesto 42 con 76 golpes, 4 sobre par. Una actuación que podía haber sido sensiblemente mejor de no haber mediado un desafortunado último hoyo en el que penalizó un doble bogey tras “un mal golpe de salida”, tal como él mismo explicaba, lo que le hizo pasar “de estar de puesto 20 a estar en el puesto 40”, se lamentaba. Pese a todo, Raúl Pascual se mostraba contento porque había jugado “decente, sin grandes fallos” en un día “complicado porque soplaba bastante viento” y en el que, pese a todo, “he sabido aguantar la vuelta hasta el final”.

El golfista soriano, Raúl Pascual.CLUB DE GOLF SORIA

Daniel Berná también valoraba positivamente su actuación teniendo en cuenta la altura de temporada en la que nos encontramos: “He empezado un poco como en el otro torneo, con falta de confianza”, pero luego “ha habido un rato que he jugado muy bien”, con 4 birdies que le llevaron a estar -3. Sin embargo, acabó con “dos swings un poco malos” que “me han costado dos bogeys para cerrar con -1”. Con todo, se iba satisfecho porque “es otra vuelta bajo par al principio de la temporada”.

Tanto Berná como Pascual no volverán a competir hasta la que será la tercera cita del Circuito de Madrid de Profesionales, prevista para el lunes 13 de abril en el Campo de Golf de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.