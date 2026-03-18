El CA Numancia vuelve a dominar el podio regional de billar a tres bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia ha vuelto a demostrar su hegemonía en el billar a tres bandas de Castilla y León, firmando una destacada actuación en la prueba del ranking regional disputada en Valladolid, donde el club soriano situó a varios de sus jugadores en las rondas finales.

El conjunto soriano aportó cinco de los 24 clasificados para la fase final entre un total de 60 participantes, consolidando su peso en la competición. De ellos, Enrique Bravo, Pedro Camarero, Carlos Cortés y Eduardo Molina lograron acceder a los cuartos de final como campeones de grupo, mientras que Jerónimo Miguel fue el único que no consiguió ese pase.

En los cruces de cuartos, Carlos Cortés se impuso a Pedro Camarero en un duelo muy igualado, mientras que Enrique Bravo y Eduardo Molina avanzaron con solvencia a semifinales.

En la antesala de la final, Molina firmó una meritoria actuación pese a caer ante el local Salvador Díez, dejando una destacada serie de nueve carambolas. Por su parte, la semifinal entre Bravo y Cortés se resolvió en el desempate, con victoria para este último.

La final enfrentó a Carlos Cortés y Salvador Díez en un duelo ya clásico del billar regional. Ambos jugadores empataron a 40 carambolas, lo que obligó a disputar hasta cinco desempates, una circunstancia inédita que reflejó la igualdad del choque. Aunque el soriano dispuso de varias opciones para llevarse el título, finalmente el triunfo cayó del lado del jugador vallisoletano.

A pesar de la derrota, Carlos Cortés mantiene el liderato del ranking regional, seguido precisamente por Salvador Díez, en una clasificación que confirma el alto nivel del billar soriano.

La próxima cita del circuito autonómico se celebrará en mayo en el Círculo de la Unión de Burgos, en una prueba que regresa al calendario tras varios años de ausencia.