Seis kickboxers sorianos compiten en Zalla por un puesto en el Europeo ISKA 2026

Los sorianos que buscan el billete para la cita continental.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El kickboxing soriano estará representado en el evento clasificatorio nacional ISKA ‘Road to Europe’, que se disputará los días 20, 21 y 22 de marzo en el frontón Mimetiz de Zalla (Vizcaya), con el objetivo de lograr plaza para el Campeonato de Europa ISKA 2026 en Alemania.

En esta cita participarán los deportistas Georgi Lilov, Camilo Sanz, William Martínez, Rubén Sánchez, Antonio Martín Moreno y Álvaro Pérez, quienes competirán en distintas modalidades del torneo.

El debut más destacado será el de Álvaro Pérez, que se estrenará en las disciplinas de K1 light y kick light, mientras que el resto del equipo competirá en las categorías de K1 light, kick light y light contact, dentro de un campeonato que reunirá a luchadores de todo el país.

Cartel clasificatorio de la competición de Zalla.HDS

El evento, organizado bajo el paraguas de ISKA Spain, supone una oportunidad clave para los competidores, ya que actúa como clasificatorio oficial para el Europeo, una de las citas más relevantes del calendario internacional de este deporte.

La presencia soriana en este tipo de competiciones refleja el crecimiento del kickboxing en la provincia, con deportistas que buscan consolidarse a nivel nacional y dar el salto al panorama europeo.