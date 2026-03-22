El Calasanz gana sobre la bocina a la Cebrereña para ser más líder (1-2)

Once del Calasanz en el partido de ayer ante la Cebrereña.HDS

Publicado por Área 11 Cebreros Creado: Actualizado:

C y D Cebrereña: Alberto, Pedro, Iván, Alonso, Alejandro, Raúl, Julián, Javier (Zakaria, 74´), David (Diego, 74´), Contreras (Gil, 80´) y Gonzalo.

CD Calasanz: Fernando, Eduardo, Álvaro, Asier (Cascante, 85´), Diego, Sergio, Domingo (Rubio, 46´), Cordeiro, Sanz (Guiller, 64´), Edgar y Lucas.

Goles: 1-0 (24´) Gonzalo, 1-1 (65´) Rubio, 1-2 (89´) Cascante.

Árbitro: Alejandro Obeja (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales Javier, Iván, Alonso, Alejandro y Contreras y los visitantes Domingo, Diego, Asier, Héctor Catalina y Cascante.

Campo: Municipal El Mancho.

Gran victoria del Calasanz en el campo del Cebreña por 1 a 2. Los locales se adelantaría en el 24, pero dos goles de dos jugadores que entraron desde banquillo, Rubio y Cascante, le dieron la vuelta al marcador.

El Calasanz llegaba a Cebreros para enfrentarse a la Cebrereña en un duelo vital para los visitantes en objetivo de acabar primeros en liga. Comenzaba el encuentro con ambos equipos muy igualados sobre el terreno de juego, ninguno lograba controlar el juego y las ocasiones comenzaban a surgir en ambas porterías.

No sería hasta el minuto 24 que llegaría el primer tanto del encuentro, sería Gonzalo el autor del gol que abriese la lata y poner por delante a los locales.

A los visitantes se les ponía el camino cuesta arriba. Durante el último tramo de la primera mitad lo intentarían de todas las formas, pero sin ningún premio.

En la segunda parte entraría Rubio en busca de generar más peligro sobre la portería de Alberto. No sería hasta el 65 que llegaría el gol del empate del jugador que había salido tras el descanso, Rubio lograría empatar el encuentro en el último tramo y aún quedaba tiempo.

Tras el empate, Cascante entraría al campo buscando el gol de la victoria, y lo encontraría en el 89. Dos jugadores que entraron desde el banquillo le dieron los tres puntos al Calasanz que continuará líder una jornada más y la próxima jornada recibirá al Briviesca el sábado a las 16.30 horas.

El Uxama se hunde

Derrota por 2-5 ante el Turégano que deja al equipo de El Burgo de Osma un poco más hundido en la clasificación. El Uxama es penúltimo con doce puntos.