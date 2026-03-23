Soria brilla en el clasificatorio ISKA con dos billetes al Europeo de kickboxing

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los deportistas sorianos firmaron una destacada actuación en el Open clasificatorio ISKA "Road to Europe", celebrado este fin de semana en Zalla (Vizcaya), logrando un total de 2 oros, 4 platas y 6 bronces en distintas modalidades de kickboxing.

En un evento de alto nivel, donde muchos combates se disputaron frente a campeones y subcampeones de Europa, los representantes sorianos demostraron su competitividad en disciplinas como kick light, light contact y K1 light.

En el apartado individual, Antonio Martín consiguió 1 oro y 1 bronce, al igual que William Martínez, que también sumó 1 oro y 1 bronce. Ambos han logrado además la clasificación para el Campeonato de Europa ISKA 2026 en Alemania, consolidándose como los grandes protagonistas del equipo.

Por su parte, Camilo Sanz y Rubén Sánchez firmaron actuaciones muy sólidas con 1 plata y 1 bronce cada uno, mientras que Georgi Lilov destacó con 2 platas y 1 bronce. El medallero lo completó Álvaro Pérez, que logró 1 bronce.

El balance final deja a los sorianos con una cosecha de 12 medallas y, sobre todo, con la satisfacción de haber competido al máximo nivel en un campeonato exigente que abre la puerta a la cita continental en Alemania.