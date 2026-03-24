Los pescadores esperan una buena temporada con la desveda de la trucha que comienza el sábado

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Los aficionados a la pesca velan cañas en la provincia con motivo de la desveda de la trucha que tiene lugar este fin de semana en la Zona Norte de Castilla y León junto a las provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora. Desde la Delegación Soriana de Pesca se espera una buena temporada general, una temporada que arranca en la capital con la celebración del XXII Campano Soriano para el que ya hay más de 40 inscritos.

La temporada truchera arranca este sábado en Soria y permanecerá abierta hasta el 31 de julio con excepción del Duero, abierto hasta el 31 de octubre. El inicio de la temporada viene marcado por las riadas que hubo durante el mes de febrero, lluvia que provoca limpieza de cauces en algunos casos y en otros caída de árboles, pero que asegura un buen caudal en los ríos de montaña en el inicio de la temporada e igualmente un buen caudal a medida que vaya avanzando la misma.

"Un río es algo vivo, una riada limpia el río pero también tira mucho árbol. La temporada se prevé bien, que se instaurara la pesca sin muerte está siendo muy positivo para la trucha. Se ven más truchas en los ríos de la provincia", indica el delegado provincial de Pesca, Enrique Romera quien extiende esas buenas previsiones para todas las zonas trucheras de provincia.

En este inicio de temporada, con el agua aún fría, el mejor momento para captura de pintona se prevé en las horas centrales del día, cuando más calor puede haber y más activas están. Este inicio de temporada se prevé muy buena en ríos de montaña como Ucero, Tera o Abión ya que su caudal es ahora abundante, una situación que se trasladará al Duero, "el padre de todos", sin obviar que en la zona del Jalón hay también una buen población de truchas.

Cabe recordar que el número de capturas en aguas libres, ya sean trucheras o no, no hay límite de capturas de pintonas si bien, no está permitido llevárselas al contar con una protección especial y deben devolverse al río. En aquellas zonas de agua reguladas, cotos de pesca y AREC, los pescadores que quieran llevárselas a casa deberán respetar la reglamentación específica en cuanto al número de capturas y el tamaño de las mismas.

XXII Concurso Campano Soriano

Con motivo de la desveda de la trucha de este sábado se celebra igualmente en la capital el XXII Concurso del Campano Soriano, competición de pesca sin muerte en la que se premia a la mejor pintona. Para este concurso ya hay 40 inscritos, un número que desde la organización se espera incrementar en las próximas 48 horas.

"Esperamos que el número de inscritos aumente de aquí al jueves dado que no hay problemas de espera ni solicitudes", señala Ismael Marina, presidente del C.D. Campano Soriano quien significa que hay una mayor concienciación en todo lo relacionado en la pesca sin muerte y ello contribuye a una mejora en la presencia de la trucha en los ríos de la provincia.

El plazo para inscribirse al concurso de El Campano Soriano finaliza el jueves a las 15.00 horas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del club (www.campanosoriano.com). Los actos del XXII Campano Soriano arrancan el viernes con el Pregón de Inauguración que tiene lugar desde las 20.00 horas en el Hotel Leonor, un acto en el que se entregará la txapela de campeón a aquellos vencedores del concurso que no la recogieron en su día. Ya el sábado 28, con motivo de la desveda, tiene lugar el inicio del concurso desde las 8.00 horas.