Las infantiles del C.V. Sporting, Martina Guiu y Marta Largo, citadas para una concentración Sub15

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las infantiles Martina Guiu y Marta Largo son dos de las dieciocho jugadoras que, del 30 de marzo al 2 de abril, participarán, en Palencia, en la Supervisión Sub-15 que organiza la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB). Esta cita está enfocada a que los técnicos de las categorías inferiores puedan conocer y valorar a las jugadoras que tienen opciones de ser convocadas para las futuras concentraciones de la selección española, tanto en 2026 como en 2027. Las dos componentes del Hospital Latorre Sporting A son infantiles de segundo año (nacieron en 2012) y ya participaron -en calidad de invitadas- en la supervisión nacional celebrada en Soria a comienzos de enero. La selección española Sub-16 -compuesta por jugadoras nacidas en 2012 y 2013- afrontará en 2027 el Campeonato de Europa de la categoría.

El Sporting Santo Domingo, con dos jugadoras, es el segundo club más representado en esta supervisión, por detrás del Playas de Benidorm (Alicante), que cuenta con tres. La Federación Española de Voleibol elaboró una primera lista con ocho invitadas y reservó otras diez plazas para las solicitudes que enviaran tanto los clubes como las propias jugadoras de todo el país. La de Martina Guiu y la de Marta Largo fueron elegidas entre todas las recibidas. El técnico responsable de esta supervisión nacional Sub-15 es Manuel Berdegué, entrenador de la Concentración Permanente Juvenil que la Federación Española tiene en Soria. Para el Sporting Santo Domingo es un orgullo que dos de sus jugadoras hayan sido seleccionadas para una cita así.

Contar con dos de sus componentes en toda una supervisión nacional reafirma el arduo trabajo de cantera que la entidad presidida por César Gonzalo desarrolla desde hace muchos años. El Hospital Latorre Sporting A es el líder destacado de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad, en la que sólo ha dejado escapar un set en catorce partidos, y alcanzó una brillante cuarta plaza en la última edición de la Copa de España. Marta Largo formaba parte del equipo alevín del Sporting Santo Domingo que firmó una histórica temporada 2023-2024: quinto puesto en el Campeonato de España y medalla de oro en la Copa de España. Martina Guiu se ha incorporado esta misma campaña a la disciplina del Sporting Santo Domingo, que tiene más de 200 jugadores federados de todas las categorías.