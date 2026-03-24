El Calasanz B se asienta en la segunda plaza y el Numancia femenino recupera el liderato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Liga Provincial Femenina disputó el pasado fin de semana la jornada vigésimo primera de competición y con ella hubo cambio de líder toda vez que el Numancia recuperó la primera posición. En la Liga Provincial Masculina sigue al frente la S.D. Valeránica con un Calasanz B que se asienta en la segunda plaza.

En la competición femenina el Sporting Uxama llegaba como líder al José Andrés Diago, escenario en el que perdía 3-2 con el C.D. Calasanz. Este resultado lo aprovechó el Numancia para, tras ganar al Norma 2-1, recuperar el primer puesto. Las rojillas son líderes de la competición con un punto más que las burgenses y un punto menos en su casillero. Con motivo de la Semana Santa, la Liga Provincial Femenina se paraliza hasta el próximo 12 de abril, en la jornada 22, donde el Sporting Uxama recibe al Numancia mientras que el Almazán recibe al Calasanz. El Norma San Leonardo descansa ese fin de semana.

Así está la clasificación de la Liga Provincial Femenina.

En la Liga Provincial Masculina, la S.D. Valeránica sigue al frente de la competición pese a haber tenido jornada de descanso. Esa situación la aprovechó el Calasanz B para acercarse a ese primer puesto y, sobre todo, asentarse en la segunda posición gracias a tropiezos rivales. El filial calasancio venció por la mínima al Castroviejo lo que unido a la derrota del San José B por 0-1 ante el Visontium le permite incrementar su renta sobre el tercer clasificado. En esa lucha de filiales por la segunda plaza en Calasanz B aventaja en cuatro puntos al San José B. El equipo calasancio se sitúa a cuatro del liderato si bien la Valeránica tiene un partido menos en su casillero.

Así está la clasificación de la Liga Provincial Masculina.

Mas alejados de esas tres primeras plazas se encuentran el resto de equipos. El C.D. Quintana es cuarto tras lograr su tercera vitoria consecutiva, 0-1 ante el Arcóbriga, mientras que el C.D. Langa venció por 1-3 al Norma, su cuarta victoria seguida. También por la mínima lograba imponerse el San Esteban en casa al Castroviejo mientras que el Tardelcuende superaba 2-0 al Navaleno en el Abel Antón.

La Liga Provincial Masculina continúa este fin de semana con un duelo en la zona alta toda vez que el Calasanz B recibe en el José Andrés Diago a la Valeránica, el sábado a las 19.00 horas. Una oportunidad para que los locales se acerquen al liderato. La vigésimo sexta jornada se completa con los siguientes emparejamientos: CD Quintana-Abejar C.F.; Navaleno-Castroviejo; Covaleda-Norma; Piqueras-Arcos; Langa-Tardelcuende; Calasanz B-Valeránica; Visontium-San Esteban. Descansa el San José B.