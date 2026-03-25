El soriano Luis Alonso se incorpora como socio a la agencia de futbolistas Best of You

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El soriano Luis Alonso se incorpora a Best Of You como socio director global de desarrollo de negocio y operaciones de esta importante agencia de futbolistas. El de San Leonardo de Yagüe inicia una nueva etapa en la representación de jugadores y deja atrás sus éxitos en CAA Stellar España.

Con más de veinticinco años de experiencia en la industria del fútbol, Luis Alonso es uno de los agentes FIFA más reputados de la representación nacional e internacional. Sus anteriores éxitos profesionales como socio de CAA Stellar España son la culminación de su estrecha relación con clubes y jugadores de élite.

"Para Best Of You es un orgullo que Luis Alonso se haya unido a nuestra familia, ya que sin duda será un pilar estratégico en la expansión empresarial de la compañía", se asegura desde la agencia deportiva. Best of You guía las carreras profesionales de futbolistas como Casemiro, Gonzalo, Jacobo Ramón o Cestero. Best of you también es la agencia de Álvaro Arbeloa.

Durante su etapa en Stellar, Luis Alonso ha desarrollado proyectos vinculados a futbolistas internacionales españoles como Unai Simón, Pablo Barrios, Álex Baena, Fermín López o Yeremy Pino, entre otros.