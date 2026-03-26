El Villa de Ágreda cumple 20 años y volverá a reunir a las mejores canteras del balonmano español

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda celebra este año su veinte cumpleaños y volverá a reunir a las mejores canteras de la geografía española. La cita será, como siempre, en las vacaciones de Semana Santa, concretamente del 2 al 5 de abril. Además del protagonismo del deporte base, durante esos días la comarca del Moncayo recibirá un gran impulso en lo económico y en lo social. Un evento que viene siendo referencia y por el que han pasado un buen número de jugadores y equipos a lo largo de estas dos décadas.

El Villa de Ágreda arrancaba en 2004 y año tras fue creciendo en cuanto a participación e infraestructuras. Sólo la pandemia del Covid frenó este crecimiento en 2020 y en 2021, pero en 2022 la cita se reanudó con fuerza y el año pasado más de 700 jugadores y 41 equipos se disputaron los éxitos en las diferentes categorías. Juan Carlos Vera es el 'alma mater' de un torneo que quiere ir a más y que juntará a jugadores de edades infantiles hasta juveniles.

El entorno del Moncayo volverá a convertirse esta Semana Santa en uno de los puntos neurálgicos del panorama nacional del balonmano base. Durante unos días la Villa de la Tres Culturas unirá a su patrimonio árabe, judío y cristiano, la pasión por el balonmano.

Las competición de grupos se desarrollará en los pabellones de Ágreda, Ólvega y Tarazona. Durante tres días de competición, de 9.00 a 22.00 horas, se disputarán casi 90 partidos para los que se dispone de entre 18 y 20 colegiados. Las finales para conocer los ganadores tienen lugar el último día del torneo. Y todo coordinado y supervisado por una veintena de voluntarios que tienen que vigilar que todo salga lo mejor posible.

El Torneo, que aprovecha el albergue de La Dehesa para albergar a los equipos, comenzará el Jueves Santo con el tradicional desfile y presentación de los equipos que participan en el torneo, un acto previsto para las 18.00 horas. Es el pistoletazo de salida a tres días gran pasión para los amantes del balonmano base que arranca el viernes a las 9.00 horas con los primeros partidos.

El Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda se desarrolla en plenas vacaciones de Semana Santa por lo que supone un empujón turístico a toda la comarca del Moncayo. Y es que los equipos participantes suelen estar acompañados de familiares que aprovechan para hacer turismo en la comarca.