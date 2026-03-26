El Rally de Almajano contará con 45 pilotos repartidos en cinco categorías

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Almajano acogerá este fin de semana la primera edición de su Rally de Tierra, prueba que sustituye al Rallysprint que durante los últimos años ha organizado la Escudería BnnoRacing en la localidad e inmediaciones. La cita, una vez finalizado el plazo de inscripción, contará con 45 pilotos llegados de diferentes puntos de la geografía española que estarán repartidos en cinco categorías.

La escudería soriana cambia el Rallysprint por el Rally y recupera una prueba que, sobre tierra, llevaba 39 años sin celebrarse en la provincia. "La diferencia entre una prueba de sprint y un rally es que en la primera das varias pasadas a un mismo tramo y en la segunda hay varios tramos con un enlace", señala Carlos García Corral, presidente de BnnoRacing.

En total son 45 pilotos los inscritos en la prueba, entre ellos habrá pilotos sorianos así como otros procedentes de otras provincias castellano y leonesas, además de inscritos de la Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. "Estamos contentos con el número de inscritos, quizás podía haber venido algún piloto más pero el número entra dentro de la normalidad", indica García Corral.

El I Rally de Almajano se desarrollará por las inmediaciones de la localidad. Habrá un circuito de unos 100 kilómetros de los que 41 serán cronometrados divididos en varios tramos. "Hay tramos sinuosos y tramos de más velocidad. Son tramos secretos porque si los diéramos a conocer antes se corre el riesgo de que algún piloto entrene en ellos", apunta el presidente de la Escudería BnnoRacing quien explica que esos tramos se darán a conocer a su debido tiempo.

Efectivamente los aproximadamente 100 personas entre voluntarios, comisarios y miembros de la escudería soriana tiene trabajo por delante en los próximos días toda vez que no será hasta la tarde noche del viernes y la mañana del sábado cuando se realicen los trabajos de señalización de los trazados. "Los trazados estarán señalizados y se marcará igualmente donde se permitirá y donde no podrá haber aficionados. Somos estrictos sobre donde pueden ubicarse aficionados por motivos de seguridad y pedimos que respeten las medidas", indican desde el club soriano.

En cuanto a los tiempo del I Rally de Almajano, cabe señalar que el primero de los actos está programado para el viernes a las 19.30 horas en la Plaza de la Constitución de la localidad junto al regidor de la misma, José Ángel Recio.

Ya el sábado, de 11 a 14.00 ese será el escenario de las verificaciones técnicas; de 16.00 a 19.00 horas tendrá lugar la toma de notas de los vehículos (inspección del recorrido), y a las 20.00 horas, en la Plaza de Almajano, se celebrará la ceremonia de salida, acto en el que tiene lugar la presentación de los vehículos participantes.

El Rally propiamente dicho se celebra en la jornada del domingo. A las 8.45 horas se abre el parque cerrado y está programado que a las 9.45 horas salga el primer vehículo participante. El inicio de la última manga cronometrada se prevé para las 13.57 horas y una vez finalizada la misma se celebra la entrega de premios en la Plaza de la Constitución de la localidad.