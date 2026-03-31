El soriano Víctor García Laseca, campeón de España de salmónidos mosca

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Víctor García Laseca es el nuevo campeón de España de salmónidos mosca y lo es por partida doble ya que se alzó con el título individual y también con el de por equipos defendiendo los intereses de Castilla y León. El soriano fue el mejor entre los 66 pescadores de las diez selecciones regionales que compitieron durante el pasado fin de semana en el embalse de Tricio en La Rioja.

García Laseca estrena su palmarés como campeón de España individual y lo amplía por equipos ya que el título en este 2026 es su cuarto entorchado con el combinado de Castilla y León. "Es mi mejor resultado y es para estar contento y satisfecho con mi actuación", comentaba el integrante del CDP Hinojosa. Víctor se mostraba orgulloso por conseguir esta reñida primera posición ya que "hasta la última manga la victoria estuvo muy apretada y hasta tres pescadores teníamos opciones de ganar".

El soriano fue el más regular de los participantes con un total de 104 truchas pescadas en las 16 mangas puntuables. "En el campeonato lo que se premia es la regularidad en cada una de las mangas, no el número de piezas logradas. Por ejemplo, el segundo clasificado sacó más truchas que yo, pero gané porque fui más regular a lo largo del campeonato".

Clasificación individual.

La segunda plaza en el podio del Nacional fue para Aitor Fernández, también representante de Castilla y León, mientras que tercero fue el gallego David Arcay. La selección castellano y leonesa demostró su gran potencial en este tipo de campeonatos ya que lograba el título por equipos de una manera muy solvente con 409.200 puntos por los 328.900 que sumaba la Federación Murciana.

Víctor García Laseca capitaneaba el éxito de Castilla y León con esa primera plaza a la que hubo que añadir el segundo puesto de Aitor Fernández y la cuarta posición de Álvaro Álvarez. El otro pescador regional que puntuaba en Tricio era Alejandro Pascual.

García Laseca, el primero de pie por la izquierda, con el resto de los integrantes del equipo de Castilla y León.HDS

Clasificación por equipos.

El calendario de García Laseca no se detiene en una primavera e inicio de verano con dos citas en el horizonte. Durante el segundo fin de semana de mayo competirá en el Campeonato de España de Salmónidos Mosca en Río, una prueba que tendrá lugar en Asturias y en la que el escenario nada tendrá que ver con pescar en embalse. "Mi objetivo es estar entre los ocho primeros y si se puede subir al podio", señalaba Víctor.

Mes y medio más tarde, del 23 al 28 de junio, el del CDP Hinojosa se desplazará a Bosnia Herzegovina, concretamente a la localidad de Mostar, para participar en el Campeonato de Europa de Salmónidos Mosca defendiendo los colores de España. García Laseca es uno de los seis pescadores españoles seleccionados para la cita continental de finales de junio.