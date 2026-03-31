El BM Soria mantiene la desventaja sobre la salvación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria no arroja la toalla en su lucha por la permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional. Los de Oriol Castellarnau se mantienen a dos puntos de la salvación cuando quedan cinco jornadas para finalizar la temporada. Así está la clasificación de la División de Honor Plata.

El BM Soria demostró de nuevo, esta vez ante un Puerto Sagunto que lucha por volver a Liga Asobal, que es un equipo competitivo y por mantener ese nivel de competitividad pasan sus opciones de mantener la categoría en la División de Honor Plata. Ante el equipo valenciano, los de Oriol Castellarnau tuvieron un gran inicio de segunda parte y, tras un parcial de 5-0, llegaron a ponerse tres goles arriba, 14-11. La renta no fue suficiente y el equipo valenciano tiró de tablas para darle la vuelta al marcador e imponerse por 20-22.

Los rivales del BM Soria en esa lucha por la permanencia, BM Zaragoza y Base Oviedo, también perdieron sus compromisos por lo que los amarillos están a dos puntos de esa zona de promoción por no descender y de la salvación que marcan estos dos equipos. En la zona alta de la tabla Puerto Sagunto sigue la estela del líder, Cajasol Sevilla, que se impuso por 27-28 a BM Benidorm y mantiene dos puntos de renta sobre un conjunto valenciano que tiene un partido menos en su casillero.

La competición en la División de Honor Plata se paraliza este fin de semana con motivo de la Semana Santa, un parón en el que el grupo que maneja Oriol Castellarnau seguirá trabajando con ese objetivo de dar otro paso adelante para intentar lograr la permanencia. Los amarillos tienen cada vez menos margen de error en esa lucha por la salvación, finales que el próximo 11 de abril le llevarán hasta Pontevedra para medirse al Club Cisne Colegio Los Sauces. El equipo gallego respira en la tabla tras vencer 27-28 a Trops Málaga y querrá certificar su permanencia en la categoría a costa de los sorianos. En el partido del San Andrés los de Oriol Castellarnau perdieron ante Cisne 31-32 en un choque igualado en la que los amarillos tuvieron la última jugada del partido para igualar.

En esa vigésimo sexta jornada de competición, el BM Zaragoza recibe la visita de BM Benidorm mientras que Base Oviedo hace lo propio ante Agustinos Alicante. La jornada se completa con los siguientes enfrentamientos: Cajasol Sevilla-Oar La Coruña; BM Alcobendas-Sinfín Santander; Anaitasuna-Barça Atlétic; Fertiberia Puerto Sagunto-H.C. Eivissa y San Pablo Burgos-Trops Málaga.