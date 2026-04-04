El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda busca finalistas en las tres categorías

Uno de los partidos que durante la jornada del jueves se celebró en el polideportivo Fermín Cacho de Ágreda.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XX Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda sigue avanzando y a lo largo de la jornada de hoy buscará los finalistas en cada una de las categorías infantil, cadete y juvenil. Durante este sábado se celebrarán los cruces para decidir las finales que se disputarán el domingo.

Después de los encuentros de la fase de grupos, los cadetes del Balonmano Ágreda, tanto los chicos como las chicas, tienen pleno de victorias. Las cadetes femeninas del equipo agredeño ganaron sus dos compromisos del jueves, primero por 26-25 a Pulpo y después del 29-20 a Balonmano Torrelavega. Los cadetes se impusieron con solvencia a Lizarrería por 36-30.

En categoría infantil, los chicos del Balonmano Ágreda perdieron 18-31 ante Leizarán y ganaron 25-20 a Lizarrería. Las chicas perdieron 6-21 contra Urdaibai.

El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda tiene en esta edición un rango de internacional ya que por primera vez cuenta con la participación de un equipo extranjero, concretamente el MGA Fivers de Austria. Un total de 36 conjuntos y 650 jugadores compiten en una cita que se ha ganado por méritos propios un importante prestigio dentro del balonmano de cantera de España.