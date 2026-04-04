Balonmano
El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda busca finalistas en las tres categorías
Durante la jornada del sábado se disputan los cruces de cara a las finales del domingo. Pleno de victorias de los dos equipos cadetes del BM Ágreda
El XX Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda sigue avanzando y a lo largo de la jornada de hoy buscará los finalistas en cada una de las categorías infantil, cadete y juvenil. Durante este sábado se celebrarán los cruces para decidir las finales que se disputarán el domingo.
Después de los encuentros de la fase de grupos, los cadetes del Balonmano Ágreda, tanto los chicos como las chicas, tienen pleno de victorias. Las cadetes femeninas del equipo agredeño ganaron sus dos compromisos del jueves, primero por 26-25 a Pulpo y después del 29-20 a Balonmano Torrelavega. Los cadetes se impusieron con solvencia a Lizarrería por 36-30.
En categoría infantil, los chicos del Balonmano Ágreda perdieron 18-31 ante Leizarán y ganaron 25-20 a Lizarrería. Las chicas perdieron 6-21 contra Urdaibai.
El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda tiene en esta edición un rango de internacional ya que por primera vez cuenta con la participación de un equipo extranjero, concretamente el MGA Fivers de Austria. Un total de 36 conjuntos y 650 jugadores compiten en una cita que se ha ganado por méritos propios un importante prestigio dentro del balonmano de cantera de España.