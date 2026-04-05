El Atlético de Madrid, campeón del IV Torneo Alevín Femenino Ciudad de Soria

Imagen del partido entre el Atlético de Madrid y las anfitrionas del San José.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid es el campeón de la cuarta edición del Torneo Alevín Femenino Ciudad de Soria al vencer en la tanda de penaltis al Athletic de Bilbao en un encuentro que había acabado con empate a cero goles. Ya desde el punto fatídico, las colchoneras se impusieron por 1-2.

La tercera posición la alcanzaba el Real Valladolid al vencer en la final de consolación al Burgos. Este partido también se decidía en la tanda de penaltis con 2-3 para las pucelanas después de que el choque acabase con igualada a uno.

El campo del San Andrés fue el escenario del torneo organizado por el C.D. San José en el que colabora el Ayuntamiento de Soria. La edición de este año contó con 10 equipos en lugar de ocho.

Consejos de la entrenadora del San José a sus jugadoras.Montesegurofoto