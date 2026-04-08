El Círculo Amistad Numancia busca dar continuidad a su victoria ante Gandía frente a Granollers

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia de Billar firmó una victoria sólida y trabajada frente a Chef Amadeo Gandía ‘B’ por 6-2, en la jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga de billar a tres bandas en Primera División, en un encuentro en el que los sorianos mostraron mayor regularidad y acierto.

El triunfo numantino se cimentó en el rendimiento de sus cuatro jugadores. César Martincorena logró imponerse en su partida con autoridad, firmando un marcador de 40-33, mientras que Pedro Camarero Prieto protagonizó una de las actuaciones más destacadas del duelo al vencer por 40-27, siendo además uno de los jugadores más brillantes de la jornada.

También sumó punto Felician Farcas, que se impuso por 40-38 en un enfrentamiento muy igualado que terminó decantándose del lado soriano en los compases finales sobre todo tras el descanso donde el soriano comenzó a remontar. Por su parte, Jerónimo Miguel cedió su partida por 25-37, en el único punto que cayó del lado del conjunto valenciano.

En términos globales, el equipo soriano firmó un promedio general de 0,868, superando al conjunto rival, lo que refleja la mayor consistencia del C.B. Numancia a lo largo del encuentro.

Tras este resultado, el conjunto soriano se sitúa en la sexta posición del Grupo B con 10 puntos, consolidándose en la zona media de la tabla y manteniendo la esperanza de seguir escalando posiciones en las próximas jornadas.

El siguiente compromiso del C.B. Numancia será frente a Invictus Granollers ‘B’ este sábado 11 de abril, ante un rival directo que también pelea en la clasificación, en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en este tramo de la temporada.