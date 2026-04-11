Triunfo del CTM Caep que depende de sí mismo para disputar fase de ascenso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CTM CAEP Soriano volvió a demostrar su buen momento de forma en la jornada 15 de competición, logrando una clara victoria por 6-0 frente a Seghos Espirdo en el encuentro disputado en Soria. Este resultado ayuda a mantener la confianza del equipo y confirma la solidez mostrada en esta fase decisiva de la temporada.

El conjunto soriano, integrado por Jorge Laorden, Lucas Osquigil y Adrián Berrojo, firmó una buena actuación ante un equipo situado en la parte media de la tabla y al que ya logró vencer en Segovia por 2-4 en la primera vuelta. Cada palista soriano ganó sus dos puntos, mostrando un buen nivel de juego. Es de destacar la capacidad de Adrián y Lucas para mantener la concentración y resolver situaciones complicadas del lance de juego, ya que ambos lograron sendos puntos en un apretado quinto set, aprovechando el tiempo muerto del que tuvieron que hacer uso.

El equipo sigue dejando buenas sensaciones y mantiene una línea de trabajo firme y fiable, introduciendo modificaciones en la alineación habitual.

Con este triunfo, el CTM CAEP Soriano sigue avanzando hacia su objetivo de la temporada: la clasificación para el play off de ascenso, previsto para el próximo 16 de mayo. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, el equipo depende de sí mismo.

El siguiente partido se disputará en Soria el próximo sábado 25 de abril, en las instalaciones del CAEP Soria, ante un rival directo en la lucha por disputar la fase de ascenso: el equipo vallisoletano de Tudela de Duero, al que ya logró vencer a domicilio en la primera fase de la liga.

Desde el club se quiere agradecer, una vez más, el apoyo imprescindible de sus patrocinadores, cuyo respaldo hace posible que el proyecto continúe creciendo: Bar Tándem, Lubrigas, Comercial Andrés, Restaurante Garoa, Bar Picorzo, así como el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial de Soria.